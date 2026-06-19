Η ψυχή του Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρνάβου αποχαιρετά την ενεργό υπηρεσία

Με αφορμή τη συνταξιοδότηση του Μάρκου Πάτσιου, επί σειρά ετών εργαζόμενου του Δήμου Τυρνάβου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς και πολύτιμης προσφοράς του στον αθλητισμό και στις αθλητικές υποδομές του Δήμου.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Νταλαγιάννης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου Κώστας Πατσίκας επέδωσαν στον κ. Πάτσιο τιμητική διάκριση αναγνώρισης της προσφοράς του, μεταφέροντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες και τις ευχές του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή, καθώς και ολόκληρης της Δημοτικής Αρχής.

Ο Μάρκος Πάτσιος υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης το Κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου για πολλά χρόνια, συνδέοντας το όνομά του με την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού. Για αθλητές, προπονητές, συλλόγους και γονείς αποτέλεσε έναν άνθρωπο πάντα πρόθυμο να βοηθήσει, να στηρίξει και να συμβάλει στην επίλυση κάθε ζητήματος.

Η παρουσία του ξεπέρασε τα στενά όρια των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Με την εργατικότητα, το ήθος και την αγάπη του για τον αθλητισμό, υπήρξε ουσιαστικά η «ψυχή» του Κλειστού Γυμναστηρίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός χώρου που φιλοξένησε χιλιάδες αθλητές και αμέτρητες αθλητικές δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά τον Μάρκο Πάτσιο για τη σημαντική προσφορά του και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε καλό στη νέα περίοδο της ζωής του.