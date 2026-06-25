Η EXALCO χορηγός στο Φεστιβάλ Πηνειού 2026

Η EXALCO συμμετείχε ως χορηγός στο Φεστιβάλ Πηνειού 2026, στηρίζοντας έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς πολιτισμού και κοινωνικής συμμετοχής της Λάρισας.

Με κεντρικό θέμα τη Μουσική και το Περιβάλλον, το φετινό Φεστιβάλ μετέτρεψε τις όχθες του Πηνειού σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας, ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Η EXALCO υποστήριξε επίσης την αθλητική δράση της Κυριακής 21 Ιουνίου, που περιλάμβανε ποδηλασία και τρέξιμο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής λήξης του Φεστιβάλ, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης, της άθλησης και της σύνδεσης των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον.

Η EXALCO συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή στην τοπική κοινωνία.