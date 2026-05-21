Η EXALCO χορηγός του Πανθεσσαλικού Μαθητικού Διαγωνισμού «Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη»

Η EXALCO είχε την τιμή να στηρίξει ως χορηγός τον Πανθεσσαλικό Μαθητικό Διαγωνισμό «Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη», μια σημαντική πρωτοβουλία που έδωσε στους ίδιους τους μαθητές την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους γύρω από τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Με λόγια γεμάτα αλήθεια, ευαισθησία και ωριμότητα, οι μαθητές της Θεσσαλίας απέδειξαν πως η νέα γενιά έχει φωνή, σκέψη και ουσιαστική κοινωνική συνείδηση.

Μέσα από τα βίντεό τους, οι 22 μαθητικές ομάδες έστειλαν δυνατά μηνύματα για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου και την συμπερίληψη, αποδεικνύοντας πως οι νέοι μπορούν να μας εμπνεύσουν.

Την EXALCO εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Καντώνιας και το στέλεχος του Τμήματος Εξαγωγών κ. Αντώνης Καντώνιας, οι οποίοι πραγματοποίησαν τη βράβευση των μαθητικών ομάδων, συγχαίροντας όλους τους συμμετέχοντες για τη δημιουργικότητα και τα ουσιαστικά μηνύματά τους.

Στην EXALCO πιστεύουμε ότι η στήριξη της νέας γενιάς και της παιδείας αποτελεί επένδυση σε ένα καλύτερο αύριο για όλους.