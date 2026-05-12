Θάνος Κουτσούκης: Σε ασφυξία τα φαρμακεία της περιφέρειας – Απαιτείται άμεση στήριξη

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρών φαρμακείων της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, κρούει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Θάνος Κουτσούκης, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο FM και στην δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου επισημαίνει, ότι τα φαρμακεία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων, που συνδυάζει αυξημένο λειτουργικό κόστος, ελλείψεις φαρμάκων και δυσκολίες στελέχωσης. Παράλληλα, περιγράφει τις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος: χαμηλά περιθώρια κέρδους στο φάρμακο, επιβαρύνσεις όπως το rebate, τραπεζικά κόστη, αλλά και αυξημένες δαπάνες ενέργειας και μεταφορών. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας το φαρμακείο αποτελεί τον βασικό -και συχνά μοναδικό- πυλώνα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γεγονός που καθιστά τη στήριξή του κρίσιμη για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε φαρμακευτική φροντίδα.

Λιγότερες παραδόσεις ή μικρές καθυστερήσεις, αλλά πάντα βρίσκεται λύση

Για τις τροφοδοσίες φαρμάκων ο κ. Κουτσούκης λέει ότι «σαφώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά προσπαθούν οι συνάδελφοι ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές να τα αντιμετωπίσουν. Οι ελλείψεις φαρμάκων, οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες στην καθημερινή αναζήτηση σκευασμάτων, επηρεάζουν περισσότερο τις απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί φαίνεται και η αξία του τοπικού φαρμακοποιού, γιατί δεν είναι απλώς κάποιος που παραδίδει ένα φάρμακο, είναι επιστήμονας που θα αναζητήσει λύση, θα ψάξει να βρει το φάρμακο, θα επικοινωνήσει και στη συνέχεια, φυσικά θα εξηγήσει στον ασθενή και θα τον καθοδηγήσει. Μπορεί να γίνουν λιγότερες παραδόσεις, ή να γίνουν και την επόμενη μέρα. Υπάρχουν όμως, τα τελευταία χρόνια εξαιρετικές συνεργασίες μεταξύ συναδέλφων και πάντα βρίσκουμε τη λύση.

Πολλές φορές μπορεί να παραμείνει ένα φαρμακείο μόνο του, με ένα καφενείο, ή ένα μικρό κατάστημα, σαν τα τελευταία σημεία αναφοράς μίας τοπικής κοινωνίας με πολλά καταστήματα κλειστά, λέει ο πρόεδρος του ΦΣΛ. Για να επισημάνει στη συνέχεια ότι αυτή η εικόνα υπάρχει σε πολλά χωριά. «Υπάρχει κόσμος από τα γύρω χωριά που προσπαθεί να το στηρίξει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα σήμα κινδύνου αυτό». Στο ερώτημα αν δυσκολεύεται ο φαρμακοποιός σε μια απομακρυσμένη περιοχή να βρει προσωπικό, ο κ. Κουτσούκης αναφέρει ότι «η περιφέρεια γενικά δυσκολεύεται να προσελκύσει και να κρατήσει ανθρώπινο δυναμικό σε πολλούς τομείς. Και αυτό ισχύει και για εμάς, για τα φαρμακεία. Υπάρχουν συνάδελφοι που καθημερινά αναγκάζονται να κάνουν μεγάλες μετακινήσεις, για να να πάνε στην εργασία τους. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους. Και αυτό από μόνο του δείχνει πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί μια μικρή φαρμακευτική μονάδα σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Εδώ, πρέπει να δούμε το θέμα όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και αναπτυξιακά. Αν θέλουμε να υπάρχει ζωή στην περιφέρεια, πρέπει να στηρίξουμε τις δομές που κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες. Και το φαρμακείο είναι μια από αυτές». Σχολιάζοντας την ανάπτυξη μεγάλων δικτύων και online φαρμακείων, αναφέρει : «η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να μη μετατραπεί το φαρμακείο σε “απρόσωπο εμπορικό μηχανισμό”». Τα μεγάλα σχήματα λειτουργούν με όρους κλίμακας και εμπορικής προβολής, ενώ ένα μικρό φαρμακείο της επαρχίας, στηρίζεται κυρίως στον βασικό του ρόλο: «τη διάθεση φαρμάκων, τη διαχείριση της φαρμακοθεραπείας, την προστασία του ασθενούς και την προσωπική σχέση».

Ποια θα πρέπει να είναι τα μέτρα στήριξης

Ο κ. Κουτσούκης, ερωτώμενος για το πώς κατά τη γνώμη του θα πρέπει να στηριχθούν αυτά τα φαρμακεία, απαντά: «Χρειάζεται δίκαιη αποζημίωση για το φάρμακο, επανεξέταση επιβαρύνσεων όπως το rebate, μέτρα για το λειτουργικό κόστος, καθώς και φορολογική και θεσμική μέριμνα για τις απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, είναι αναγκαία η προστασία του ανεξάρτητου ιδιοκτησιακού μοντέλου και η ενίσχυση του ρόλου του φαρμακείου. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και συνολικά για να παραμείνει ζωντανό το δίκτυο των φαρμακείων, όπως το γνωρίζουμε στη χώρα μας, πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το ωράριο. Ένα άναρχο ή υπερβολικά διευρυμένο μοντέλο λειτουργίας ενισχύει τους μεγάλους, αλλά αποδυναμώνει τους μικρούς. Το φαρμακείο χρειάζεται κανόνες που διασφαλίζουν τη συνολική κάλυψη του πληθυσμού και όχι μόνο τον εμπορικό ανταγωνισμό. Πρέπει να διαφυλαχθεί το μοντέλο του φαρμακείου που λειτουργεί με προσωπική ευθύνη απέναντι στον ασθενή».

Ζήτημα δημόσιας υγείας

Ο πρόεδρος του ΦΣΛ κλείνοντας υπογραμμίζει ότι «η ισότιμη πρόσβαση στη φαρμακευτική φροντίδα δεν εξασφαλίζεται μόνο με την ύπαρξη φαρμάκων, αλλά με την παρουσία φαρμακείων και φαρμακοποιών δίπλα στον πολίτη». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη βιωσιμότητα των φαρμακείων της περιφέρειας, τη δίκαιη αποζημίωση της φαρμακευτικής εργασίας, τους κανόνες λειτουργίας που αποτρέπουν την υπερσυγκέντρωση, αλλά και τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακείου στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Δεν πρόκειται για αίτημα συντεχνίας, αλλά για ζήτημα δημόσιας υγείας. Το φαρμακείο της περιφέρειας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως θέμα εθνικής σημασίας, που αφορά την ισότιμη πρόσβαση και την κοινωνική συνοχή».

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)