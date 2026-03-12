Θέατρο Τεχνών Λάρισας: Συνεχίζονται οι παραστάσεις για την «Ψευτοϋπηρέτρια» του Μαριβώ

Συνεχίζονται κανονικά, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ στις 8.00 μ.μ και ΚΥΡΙΑΚΗ: 7.00 Μ.Μ , οι παραστάσεις με την Υπέροχη ΚΩΜΩΔΙΑ του Μαριβώ

«Η ΨΕΥΤΟΫΠΗΡΕΤΡΙΑ»

Μετα και τις δύο πρώτες, πολύ επιτυχημένες παραστάσεις του Σαββατο-Κύριακου που μας πέρασε – (7 & 8 Μαρτίου).

Οι κρατήσεις γίνονται και τηλεφωνικά στο: 2410 -534313

Καθημερινά πρωί: 11 π.μ-2μ.μ & το απόγευμα: 6 μ.μ-9μ.μ.

Η «Ψευτοϋπηρέτρια» του Μαριβώ είναι ένα έξοχο δείγμα γραφής ενός συγγραφέα που καυτηριάζει την υποκρισία της αριστοκρατίας και την βαθιά κρίση ενός κόσμου που βασίζεται στα συμφέροντα και τη δολοπλοκία, χωρίς να δείχνει σε κανέναν ήρωα έλεος. Κύριοι και υπηρέτες χωρίς να το αντιλαμβάνονται φορούν για μάσκα το καθημερινό τους πρόσωπο. Δράση συμπυκνωμένη στη διάρκεια μιας μέρας.

Η δράση καλπάζει, το χιούμορ οργιάζει και η τιμωρία των ψευτοηθικών είναι αναπόφευκτη ώστε η ηθική να θριαμβεύσει με τιμωρό μια ψευτο-ϋπηρέτρια.

Η παράσταση ανεβαίνει σε:

Σκηνοθεσία-Σκηνικά & Επιμ. Μουσικής: ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.

Κοστούμια – Φροντιστήριο: ΣΤΕΛΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ.

Φωτογραφίες: ΦΩΤΗ ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ.

Παίζουν οι Ηθοποιοί: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ-ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ-ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΙΚΟΥΛΗΣ–ΧΑΡΑ ΤΣΟΚΑΝΟΥ.

Οι Παραστάσεις θα δίνονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ:(8.00) & ΚΥΡΙΑΚΗ:(7.00)

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι το Κανονικό: 10€ και τα Μειωμένα:

(Παιδικό – Μαθητικό – Φοιτητ.- Ανέργων – Ομαδικό: 7 Ατομ+

& Οικογ: 4 Ατόμων-(γονείς- παιδιά), στα: 8 €.