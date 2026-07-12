Θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στη Λάρισα – Η πρόγνωση του καιρού

Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Λάρισα, με τον ήλιο να κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις θερμοκρασίες να κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από περίπου 22°C τις πρώτες πρωινές ώρες και θα φτάσει έως και τους 36°C το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, χωρίς να επηρεάζουν ιδιαίτερα τις συνθήκες.

Η υγρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, προσφέροντας πιο ευχάριστες συνθήκες.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τη ζέστη, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Συνολικά, η σημερινή ημέρα στη Λάρισα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ήπιους ανέμους, ιδανική για όσους σχεδιάζουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, με την απαραίτητη όμως προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.