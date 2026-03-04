“Θεατρική Άνοιξη” από το Θεσσαλικό Θέατρο

Το Θεσσαλικό Θέατρο διοργανώνει και φέτος τη «Θεατρική Άνοιξη» στηρίζοντας την νεοελληνική δραματουργία και φιλοξενεί στη σκηνή του Θεάτρου «Κώστας Τσιάνος», έργα που συνομιλούν με τη λογοτεχνία, τη μουσική, την κίνηση και τη σύγχρονη γραφή. Μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με έναν πρωτοφανή αριθμό φιλοξενούμενων παραστάσεων, το Θεσσαλικό θέατρο συνεχίζει να στηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και να δίνει βήμα σε διαφορετικές αισθητικές και δημιουργικές ματιές.

Η «Θεατρική Άνοιξη» αποτελεί έναν χώρο συνάντησης δημιουργών, ομάδων και θεατών, ένα ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου και ανταλλαγής. Από θεατρικές αφηγήσεις και δραματοποιήσεις λογοτεχνικών κειμένων έως και πρωτότυπες σκηνικές συνθέσεις η φετινή διοργάνωση αποτυπώνει τον παλμό της εποχής.

Σημείωμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Ορέστη Τάτση

«Το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του. Το πρώτο επαγγελματικό θέατρο με έδρα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων γεννήθηκε για να ταξιδέψει την τέχνη από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Δεν δίστασε, εκκινώντας από τις συλλογικές αφηγήσεις, τους λαϊκούς μύθους και τον καθημερινό λόγο, να οδηγηθεί στην παρουσίαση, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και αριστουργημάτων της παγκόσμιας δραματουργίας. Δεν σταμάτησε, όμως ποτέ να στηρίζει τον θεατρικό λόγο που γεννιέται εδώ σ’ αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γλώσσα στο τώρα και στο σήμερα. Μια ακόμη «Θεατρική Άνοιξη», λοιπόν, έχει τη χαρά να στηρίζει το νέο ελληνικό έργο, με έναν πρωτοφανή αριθμό φιλοξενούμενων παραστάσεων στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος», από δημιουργούς όλης της χώρας.

Εν αναμονή να ανθίσει η άνοιξη και να μας οδηγήσει σε ένα ξεχωριστό, γεμάτο δημιουργία και αναμνήσεις καλοκαίρι…»

Ορέστης Τάτσης

Σκηνοθέτης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Θεσσαλικού Θεάτρου

Θα φιλοξενηθούν στη σκηνή του Θεάτρου οι εξής παραστάσεις:

1) Πέμπτη 5, Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 «Έρωτες θεριακλήδες, κάψες και ιντέρτια» του Σκαρίμπα σε σκηνοθεσία Βασίλη Νανάκη

2) Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 «Kill the Movement», σε ιδέα, σχεδιασμό, κείμενα και χορογραφία της Ίρις Καραγιάν

3) Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 «Αναφορά στον Γκρέκο» του Ν. Καζαντζάκη με τον Τάκη Χρυσικάκο

4) Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 «Μνήμη θολή» σε κείμενο και σκηνοθεσία της Άννας Βαγενά

5) Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 «Σταθμός Ω» του Γιώργου Χριστοδούλου, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ) από το Εθνικό Θέατρο

6) Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 «Λευκές Νύχτες» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Γιωργή Τσαμπουράκη, από το ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

7) Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 Συνέντευξη Τύπου 3o FOR WOMEN Artivism Festival & Παράσταση «CAREFULL» σε Δραματουργία & σκηνοθεσία της Χριστίνας Κρίθαρη

8) Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 «Μονόκλινο σε Μπουάτ» της Όλγας Στέφου, σε σκηνοθεσία Άννας Χατζησοφιά

9) Παρασκευή 2 & Σάββατο 3 Απριλίου 2026 «Πατροκοσμάς ο Αιτωλός – Φωνή εν ερήμω» σε κείμενο-σκηνοθεσία Παύλου Βησσαρίου

10) Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Απριλίου 2026 «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη

11) Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Απριλίου 2026 «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

12) Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Απριλίου 2026 «Μα» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή

13) Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Απριλίου 2026 «Λέω να πετάξω» μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους με τους Δημήτρης Μπασλάμ, Φώτη Σιώτα, Αργύρη Μπακιρτζή, Ανθή Κύρκου, Θάνο Καζαντζή, Εύα Ντούρου

14) Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 «Πάμε Σινεμά! Cine–Recital» Ένα project αφιερωμένο στην έβδομη τέχνη, μια διαδρομή στον κόσμο της μουσικής στον κινηματογράφο.

15) Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 «Αναζητώντας την Ελένη» σε κείμενο – σκηνοθεσία της Νατάσας Νταϊλιάνη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για όλες τις παραστάσεις.

https://www.thessaliko-theatre.gr/wp-content/uploads/2026/03/%CE%98%CE%95%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9E%CE%97_2026_%CE%915_WEB.pdf

Θα ακολουθήσουν Δελτία Τύπου αναλυτικά για κάθε παράσταση καθώς και για το φεστιβάλ ερασιτεχνικών σχημάτων «Όλη η πόλη μια σκηνή».

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 621209.

