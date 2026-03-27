Θερινό και εορταστικό ωράριο στην αγορά της Λάρισας

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ανακοινώνεται το προτεινόμενο θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το 2026.
Mετά την αλλαγή της ώρας, θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 30 Μαρτίου και διαμορφώνεται ως εξής:
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
|ΤΡΙΤΗ
|08:00 – 14:00
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
|ΠΕΜΠΤΗ
|08:00 – 14:00
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
|ΣΑΒΒΑΤΟ
|08:00 – 14:30
Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ανακοινώνει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης, που θα ισχύσει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.
Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:
|ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ
|4/4/2026
|09:00-16:00
|ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
|5/4/2026
|11:00-16:00
|Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
|6/4/2026
|09:00-14:00 και 17:30-21:00
|Μ.ΤΡΙΤΗ
|7/4/2026
|09:00-14:00 και 17:30-21:00
|Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
|8/4/2026
|09:00-14:00 και 17:30-21:00
|Μ.ΠΕΜΠΤΗ
|9/4/2026
|09:00-14:00 και 17:30-21:00
|Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|10/4/2026
|13:00-19:00*
|Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
|11/4/2026
|09:00-15:00
|ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
|12/4/2026
|ΑΡΓΙΑ
|ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
|13/4/2026
|ΑΡΓΙΑ
|ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
|14/4/2026
|ΩΣ ΕΙΧΕ
*Από τον Εμπορικό Σύλλογο “καλούνται οι συνάδελφοι να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ωράριο της Μ. Παρασκευής καθώς βάσει του Β.Δ. 748/1966 απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση υπαλλήλων πριν τις 13.00. ”