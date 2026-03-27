Θερινό και εορταστικό ωράριο στην αγορά της Λάρισας

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ανακοινώνεται το προτεινόμενο θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το 2026.

Mετά την αλλαγή της ώρας, θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 30 Μαρτίου και διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 – 14:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:30

Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ανακοινώνει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης, που θα ισχύσει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ 4/4/2026 09:00-16:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 5/4/2026 11:00-16:00 Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4/2026 09:00-14:00 και 17:30-21:00 Μ.ΤΡΙΤΗ 7/4/2026 09:00-14:00 και 17:30-21:00 Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4/2026 09:00-14:00 και 17:30-21:00 Μ.ΠΕΜΠΤΗ 9/4/2026 09:00-14:00 και 17:30-21:00 Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4/2026 13:00-19:00* Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4/2026 09:00-15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12/4/2026 ΑΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13/4/2026 ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 14/4/2026 ΩΣ ΕΙΧΕ

*Από τον Εμπορικό Σύλλογο “καλούνται οι συνάδελφοι να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ωράριο της Μ. Παρασκευής καθώς βάσει του Β.Δ. 748/1966 απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση υπαλλήλων πριν τις 13.00. ”