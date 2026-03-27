Τοπικά

Θερινό και εορταστικό ωράριο στην αγορά της Λάρισας

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ανακοινώνεται το προτεινόμενο θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το 2026.

Mετά την αλλαγή της ώρας, θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 30 Μαρτίου και διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
ΤΡΙΤΗ08:00 – 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ08:00 – 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ08:00 – 14:30

Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ανακοινώνει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης, που θα ισχύσει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

  ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ  4/4/202609:00-16:00
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  5/4/2026   11:00-16:00
  Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ                                                     6/4/2026   09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΤΡΙΤΗ                                                     7/4/2026  09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ                                                        8/4/2026  09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΠΕΜΠΤΗ                                                      9/4/2026  09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                      10/4/2026  13:00-19:00*
  Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ                                                     11/4/2026 09:00-15:00
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ                                                     12/4/2026   ΑΡΓΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   13/4/2026ΑΡΓΙΑ
  ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ        14/4/2026ΩΣ ΕΙΧΕ

*Από τον Εμπορικό Σύλλογο “καλούνται οι συνάδελφοι να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ωράριο της Μ. Παρασκευής καθώς βάσει του Β.Δ. 748/1966 απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση υπαλλήλων πριν τις 13.00. ”  

