Θερινό ωράριο από σήμερα στην εμπορική αγορά της Λάρισας

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το θερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Λάρισα μετά και την αλλαγή της ώρας.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
ΤΡΙΤΗ08:00 – 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ08:00 – 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ08:00 – 14:30

Επίσης από το Σάββατο του Λαζάρου μπαίνει σε εφαρμογή και το εορταστικό Πασχαλινό ωράριο με τα καταστήματα να μένουν ανοικτά την Κυριακή των Βαΐων.

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

  ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ  4/4/202609:00-16:00
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  5/4/2026   11:00-16:00
  Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ                                                     6/4/2026   09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΤΡΙΤΗ                                                     7/4/2026  09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ                                                        8/4/2026  09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΠΕΜΠΤΗ                                                      9/4/2026  09:00-14:00 και 17:30-21:00
  Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                      10/4/2026  13:00-19:00*
  Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ                                                     11/4/2026 09:00-15:00
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ                                                     12/4/2026   ΑΡΓΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   13/4/2026ΑΡΓΙΑ
  ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ        14/4/2026ΩΣ ΕΙΧΕ

