Θερινό ωράριο από σήμερα στην εμπορική αγορά της Λάρισας

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το θερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Λάρισα μετά και την αλλαγή της ώρας.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 – 14:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:30

Επίσης από το Σάββατο του Λαζάρου μπαίνει σε εφαρμογή και το εορταστικό Πασχαλινό ωράριο με τα καταστήματα να μένουν ανοικτά την Κυριακή των Βαΐων.

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής: