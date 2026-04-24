Θερμές ευχές στον Δήμαρχο Τεμπών Γιώργο Μανώλη για την ονομαστική του εορτή

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, δέχθηκε χθες στο Δημαρχείο τις θερμές ευχές πολιτών, συνεργατών και εργαζομένων του Δήμου, με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Από νωρίς το πρωί, δημότες επισκέφθηκαν το Δημαρχείο, εκφράζοντας την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο του Δημάρχου, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Δήμου Τεμπών ευχήθηκαν στον Δήμαρχο υγεία, δύναμη και συνέχιση του έργου του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους για την παρουσία και τις ευχές τους, τονίζοντας ότι η στήριξη και η αγάπη των πολιτών αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχιση της προσπάθειας για έναν Δήμο σύγχρονο, ανθρώπινο και με προοπτική.