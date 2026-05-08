Θερμό χειροκρότημα για την «Πεταλούδα» της Εναλλακτικής Σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου

Πρεμιέρα έκανε χθες, Πέμπτη, στην Εναλλακτική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου η παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας», βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Ιταλού συγγραφέα Erri De Luca, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παραγωγών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Το κοινό επεφύλαξε θερμό χειροκρότημα για τους πρωταγωνιστές Φωτεινή Καρακώστα, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο και Στρατή Πανούριο για τις εξαιρετικές τους ερμηνείες.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» και μεταφέρει επί σκηνής μία ποιητική και βαθιά συμβολική ιστορία, όπου ένας γηραιός κυνηγός και ο βασιλιάς των αγριόγιδων οδηγούνται σε μια μοιραία συνάντηση στα απόκρημνα βουνά, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στη φύση, το ένστικτο και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άκυς Μητσούλης, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε η Ανδρονίκη Τσαγκαράκου. Την επιμέλεια κίνησης έχει η Αθηνά Μανώλη και τη μουσική σύνθεση ο Αλέξανδρος Κτιστάκης.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους φίλων του θεάτρου, ανθρώπων του πολιτισμού και θεατρόφιλων της Λάρισας, οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής.

Η νέα παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου επιχειρεί να συνδυάσει τη θεατρική αφήγηση με μια ατμοσφαιρική σκηνική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στη σχέση ανθρώπου και φύσης αλλά και στη φθορά του χρόνου, μέσα από το ιδιαίτερο λογοτεχνικό σύμπαν του Erri De Luca.

H Ταυτότητα της παράστασης

Διασκευή – σκηνοθεσία: Άκυς Μητσούλης

Σκηνικά-Κοστούμια: Ανδρονίκη Τσαγκαράκου

Κίνηση: Αθηνά Μανώλη

Μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης

Φωτισμοί: Ορέστης Τάτσης – Άκυς Μητσούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευγενία Μιχάλη

Παίζουν: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Φωτεινή Καρακώστα, Στρατής Πανούριος.

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Φώτα -Ήχος: Γιώργος Γκόλαντας, Νίκος Φονιαδάκης

Οι παραστάσεις συνεχίζονται έως 31-5-2026.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr (foto larissapress.gr, Δημήτρης Καστανάρας)