Θεσσαλία: Απασχόληση και επανένταξη στην αγορά εργασίας για 2.100 άτομα – Τον Ιούνιο η προκήρυξη των θέσεων

Eντός του επόμενου μήνα αναμένεται από τη ΔΥΠΑ η ανακοίνωση του προγράμματος για τη δημιουργία 2.100 θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διάρκειά του θα είναι οκτάμηνη (όπως τα προηγούμενα κοινωφελή προγράμματα), ενώ η αμοιβή των συμμετεχόντων θα ανέρχεται στο ύψος του κατώτατου μισθού (920 ευρώ), με ταυτόχρονη κάλυψη και των ασφαλιστικών εισφορών.

Θα αφορά την κάλυψη αναγκών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στις δομές στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλος). Οι νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν σε Δήμους, σε δημοτικές υπηρεσίες και σε δομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την υποστήριξη υπηρεσιών που λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο (Kώστας Παπαδής) θα απασχοληθούν σε τομείς όπως η αποκατάσταση υποδομών, οι καθαρισμοί, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, η πολιτική προστασία, αλλά και η ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και δημοτικών δομών.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, οικονομικούς υπαλλήλους, εργάτες γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνίτες και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Παράλληλα, ανάγκες αναμένεται να υπάρξουν και για μηχανικούς, γεωπόνους, προσωπικό περιβάλλοντος, καθώς και για ειδικότητες κοινωνικής υποστήριξης όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και προσωπικό κοινωνικών δομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε εργασίες που σχετίζονται με τη συντήρηση σχολικών μονάδων, τον καθαρισμό ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων, την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη στήριξη υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, οι Δήμοι πρόκειται – μέσω των προγραμμάτων – να ενισχυθούν και σε τομείς καθημερινής λειτουργίας, καθώς πολλά τμήματα αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα της Θεσσαλίας θεωρείται η αρχή ενός νέου κύκλου κοινωφελών δράσεων που σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλέγμα προσωρινής απασχόλησης που θα στηρίξει τόσο τους ανέργους όσο και τις αυξημένες ανάγκες της αυτοδιοίκησης.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ot.gr)