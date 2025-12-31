Θεσσαλία: Πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα το 9μηνο – Σταθεροποίηση τον Σεπτέμβριο

Μείωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αποτυπώνουν σαφή υποχώρηση τόσο στον αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων κατασκευών σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ειδικότερα, κατά το 9μηνο του 2025 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα, δημόσια και ιδιωτική, παρουσίασε μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών.

Στη Θεσσαλία το πρώτο 9μηνο του έτους εκδόθηκαν 1.231 άδειες έναντι 1.383 το αντίστοιχο διάστημα του 2024, μείωση της τάξης του 11%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν επιβράδυνση της οικοδομικής δυναμικής, μετά την έντονη ανάκαμψη των προηγούμενων ετών.

Παρά τη μείωση στο 9μηνο, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2025 για τη Θεσσαλία δείχνουν μια σταθεροποίηση που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μερικής ανάκαμψης προς το τέλος του έτους.

Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 150 οικοδομικές άδειες, όσες και τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από dnews.gr)