Θεσσαλικό Θέατρο: Ο Βασίλης Νανάκης σκηνοθετεί τρία διηγήματα του Γιάννη Σκαρίμπα

” Έρωτες, θεριακλήδικες κάψες και ιντέρτια”

Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 21:15

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 21:15

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 21:15

Η παράσταση δραματοποιεί τρία διηγήματα του Γιάννη Σκαρίμπα:

«Ο διάβολος στην Κάβιανη», «Ο Βοϊδάγγελος», «Στον πάνω μαχαλά στα Μαρουχλέικα». Και ακολουθεί πιστά το πνεύμα του συγγραφέα.

Ο Σκαρίμπας είναι προπάντων ποιητής. Σ’ αυτά τα διηγήματα νοιάζεται κυρίως να φτιάξει ένα τραγούδι για τον ερωτικό καημό. Το δομικό στοιχείο της γραφής του Σκαρίμπα είναι ο ρυθμός της πρόζας του. Αυτόν ακολουθεί και η παράσταση.

Οι τύποι των διηγημάτων του, είναι πρόσωπα του νησιού και του χωριού, αλλά παρατηρημένοι στη βαθύτερη τους υπόσταση και παρουσιασμένοι από μια ακοίταχτη ως τώρα πλευρά. Η συγχώνευση δε, του συγγραφέα και των προσώπων έχει κατορθωθεί σε τέτοιο σημείο που αφήνονται εκεί μόνοι να μιλήσουν και δεν τίθεται κανένας περιορισμός στη γλωσσική τους ελευθερία. Κι έτσι βρίσκει την ευκαιρία να μας φέρει σε άμεση επαφή με τους πόθους των, με τους καημούς των, με τις λαχτάρες των, με όλη τη νοοτροπία τους, χαρίζοντας μας σε πολλά μέρη την ανώτερη συγκίνηση της τέχνης.

«Ο Γιάννης Σκαρίμπας είναι μια μοναδική περίπτωση συγγραφέα. Ήταν ένας άνθρωπος που η ψυχή του ήταν πολύ ξεχωριστή. Ήξερε να γράφει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και να μας γεμίζει φράσεις, που δεν έχουν ξανακουστεί στα ελληνικά, για το τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο όταν ζει έναν έρωτα, μια θεριακλίδικη κάψα, ένα ιντέρτι….» υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης της παράστασης που σε ταξιδεύει σε αλλοτινές εποχές, με όχημα μια γλώσσα γεμάτη μουσικότητα, προκαλώντας στους θεατές δυνατές εσωτερικές δονήσεις.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νανάκης

Σκηνικά – κοστούμια: Στέργιος Στάμος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αποστόλης Σιώκης

Φωτισμοί: Στέργιος Στάμος – Βασίλης Νανάκης

Παίζουν: Σωτήρης Ζαχαρόπουλος, Άγγελος Αντωνίου, Βασίλης Νανάκης

Τραγούδι: Ειρήνη Πατραμάνη

Ώρα έναρξης των παραστάσεων: 21:15

Τιμές εισιτηρίων: 12€, μειωμένο 10€

Τηλεφωνικές Κρατήσεις : 6976264262

Πληροφορίες: 2410 621209