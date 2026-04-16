Θεσσαλοί μαθητές στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ιδιαίτερα θετικά μηνύματα από μαθητές και εκπαιδευτικούς ολοκληρώθηκε από 16 έως 20 Μαρτίου 2026, ο 3ος κύκλος της δράσης «High School Open Days» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την συμβολή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. Βασίλειο Σίμο και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα Βασιλική Ζιάκα, επιβεβαιώνοντας τον δυναμικό της χαρακτήρα και τη σημασία της για τη νέα γενιά.

Η δράση, που υλοποιήθηκε στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας, είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές και σύγχρονους κινδύνους. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες, οι μαθητές απέκτησαν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ζωές .

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, εκατοντάδες μαθητές από σχολεία της Θεσσαλίας συμμετείχαν ενεργά, γνώρισαν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας και αντιλήφθηκαν τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης, της σωστής ενημέρωσης και της άμεσης αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης .

Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναδεικνύοντας τη δράση σε έναν ζωντανό θεσμό που φέρνει τη γνώση πιο κοντά στους νέους και μετατρέπει τον φόβο απέναντι στα φυσικά φαινόμενα σε γνώση και αυτοπεποίθηση.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να δώσουμε στα παιδιά τα εφόδια για να κατανοούν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της εποχής. Η γνώση και η σωστή προετοιμασία είναι η πιο ισχυρή ασπίδα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Θέλουμε οι μαθητές να φύγουν από εδώ πιο ενημερωμένοι, πιο σίγουροι και πιο έτοιμοι ως αυριανοί ενεργοί πολίτες» . Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έχει αναφέρει, επανειλημμένα, ότι η εκπαίδευση των νέων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας αποτελεί επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας «επενδύει συστηματικά στη δημιουργία μιας σύγχρονης κουλτούρας πρόληψης και ανθεκτικότητας, ενισχύοντας τη σύνδεση της Πολιτικής Προστασίας με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τη νέα γενιά».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη προγραμματίσει την επανάληψη της δράσης τον Νοέμβριο του 2026, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή και την απήχησή της.

Τα «High School Open Days» εξελίσσονται πλέον σε έναν ισχυρό θεσμό εκπαίδευσης και κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενημερωμένων, υπεύθυνων και ανθεκτικών πολιτών για το αύριο.