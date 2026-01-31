Θετικός ο Κουρέτας στην πρόταση Κόκκαλη για δημιουργία κοινού μετώπου αξιοποίησης της Αβερώφειου

Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, συναντήθηκε το Σάββατο με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, θέτοντας ως κεντρικό αίτημα τη δημιουργία κοινού μετώπου φορέων για την αξιοποίηση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής.

Ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε ότι από την περίοδο που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε θέσει ως προσωπικό στόχο την αξιοποίηση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής και τον μετασχηματισμό της σε έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό φορέα, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Υπενθύμισε ότι το 2019 ιδρύθηκε το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.), βάσει του Νόμου 4589/2019, ενώ είχε προετοιμαστεί και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο από τα Υπουργεία Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σύσταση φορέα διαχείρισης. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες υλοποίησης διακόπηκαν λόγω των πολιτικών εξελίξεων και έκτοτε το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε, με τη νέα κυβέρνηση να μην προχωρά σε καμία ενέργεια αξιοποίησης της Σχολής.

Ο Λαρισαίος Βουλευτής επισήμανε ότι η λειτουργία της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής αφορά το σύνολο των πολιτών της Λάρισας και της ευρύτερης Θεσσαλίας και κάλεσε όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους, σε συνεργασία με την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την επικαιροποίηση και τη διακομματική στήριξη της πρότασης αξιοποίησής της. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τον Περιφερειάρχη τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Αξιοποίηση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής», με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών του Νομού Λάρισας, του δημάρχου, της νόμιμης εκπροσώπου του υπό σύσταση Ιδρύματος Θάλεια Δημητράτου, της δικηγόρου κας Μαρίας Χρυσαφίδου και κάθε άλλου θεσμικού φορέα που κρίνεται απαραίτητος, ώστε να αποφασιστεί ο οδικός χάρτης και η μορφή διεκδίκησης του αιτήματος.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας συμφώνησε με το αίτημα και προανήγγειλε τη διοργάνωση ευρείας σύσκεψης με όλους τους βουλευτές της Θεσσαλίας και τους αρμόδιους φορείς, κατά την οποία θα παρουσιαστεί σχέδιο για την αξιοποίηση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής.

Υπενθυμίζεται πως ήδη ο κ. Κόκκαλης έχει καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία του ζητά να απαντήσει ποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει ώστε η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας να αποκτήσει τον ρόλο που της αναλογεί στον εθνικό σχεδιασμό για την αγροτική εκπαίδευση και ανάπτυξη και ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία το Υπουργείο επιλέγει ποιες αγροτικές σχολές και δομές ενισχύει και ποιες παραμένουν στο περιθώριο.