Θλίψη για την απώλεια της 40χρονης Σίσσυς Γκατζά στον Πλαταμώνα

Η κοινωνία του Πλαταμώνα και της νότιας Πιερίας πενθεί για τον πρόωρο θάνατο της Σίσσυς Γκατζά, σε ηλικία 40 ετών.

Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όσους τη γνώρισαν. Υπήρξε μια δυναμική παρουσία που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Η Σίσσυ Γκατζά ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, τόσο για τον χαρακτήρα της όσο και για την επαγγελματική της πορεία. Μαζί με τα αδέλφια της διατηρούσε την επιχείρηση «Ακρογιάλι» στον Πλαταμώνα. Διακρίθηκε για το ήθος της και την ποιότητα των υπηρεσιών της στον τομέα της εστίασης. Ο θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Όσοι την γνώρισαν θα τη θυμούνται πάντα για το χαμόγελο και τη διάθεση προσφοράς της στα κοινά. Η Σίσσυ αποτέλεσε παράδειγμα εργατικότητας και αξιοπρέπειας μέχρι την τελευταία στιγμή.

