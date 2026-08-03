Θλίψη στην Καρυά Ελασσόνας για τον χαμό του 53χρονου Χρήστου Ζυγούρη

Σε βαρύ κλίμα οδύνης και θλίψης βυθίστηκε από χθες η τοπική κοινωνία της Καρυάς Ελασσόνας, μετά την είδηση για τον τραγικό και άδικο χαμό του Χρήστου Γ. Ζυγούρη σε ηλικία μόλις 53 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, υποδειγματικός οικογενειάρχης και πατέρας τριών παιδιών, που είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην περιοχή.

Η ξαφνική απώλειά του έχει προκαλέσει απέραντη θλίψη, με τους συγχωριανούς του και την ευρύτερη τοπική κοινότητα να εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα θα πουν συγγενείς, φίλοι και χωριανοί αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Καρυά.

Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 το πρωί, ενώ στις 11:00 θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία.

Πηγή: Ανδρέας Νικούλης/elassona884.gr