Θλίψη στην Καρυά Ελασσόνας – Σήμερα η κηδεία του 43χρονου Κωνσταντίνου Κόλκου

Βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Καρυάς Ελασσόνας η είδηση του πρόωρου θανάτου του Κωνσταντίνου Κόλκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης, σε ηλικία 43 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 3:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καρυάς. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 2:00 το μεσημέρι.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος και το πένθος της οικογένειάς του, η Τοπική Κοινότητα Καρυάς και ο Μορφωτικός Σύλλογος του χωριού ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προγραμματισμένη εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Α.Ν. (elassona884.gr)