Θλίψη στην Ομογένεια του Μονάχου και την Ελασσόνα: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η εκπαιδευτικός και χοροδιδάσκαλος Βάσω Γεροφάκα

Βαρύ πένθος σκορπίζει στην ελληνική ομογένεια της Γερμανίας, αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Καλύβια Ελασσόνας, η είδηση της πρόωρης απώλειας της εκπαιδευτικού Βασιλικής (Βάσως) Γεροφάκα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια από τις πιο δυναμικές, αγαπητές και δραστήριες προσωπικότητες της ελληνικής παροικίας στο Μόναχο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση όσο και στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο εξωτερικό.

Η Βάσω Γεροφάκα υπηρέτησε επί σειρά ετών με πάθος και ανιδιοτέλεια τα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας, κατέχοντας τη θέση της διευθύντριας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου.

Παράλληλα, έδινε πάντα το «παρών» στους αγώνες για την αναβάθμιση της παιδείας των ομογενών, προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μονάχου «Ο Πλάτωνας».

Ωστόσο, η δράση της δεν σταματούσε στις σχολικές αίθουσες.

Άνθρωπος της προσφοράς, της ζωντάνιας και του πολιτισμού, η Βάσω Γεροφάκα πρωτοστατούσε στα πολιτιστικά δρώμενα της ομογένειας ως χορεύτρια και χοροδιδάσκαλος. Μετέδιδε με απαράμιλλο μεράκι την αγάπη για τους παραδοσιακούς χορούς, έχοντας ενεργό και πολυετή συμμετοχή:

Στον Σύλλογο Ελασσονιτών Μονάχου.

Στο Λύκειο των Ελληνίδων Μονάχου.

Στον Πανελλήνιο Βλαχικό Σύλλογο. Μονάχου.

Στην Ελληνική Κοινότητα Haar.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ και βαθιά συγκίνηση, με δεκάδες ψηφίσματα, συλλυπητήριες ανακοινώσεις και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φορείς, συλλόγους, συναδέλφους, γονείς και παλιούς μαθητές της, που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο γεμάτο φως, χαμόγελο και αστείρευτη θετική ενέργεια.

Σε ένδειξη τιμής για το έργο και την προσφορά της, έχει ήδη κατατεθεί πρόταση από Συλλόγους Γονέων προς τις διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων του Μονάχου, ώστε οι αίθουσες εκδηλώσεων, μουσικής και χορού να μετονομαστούν σε «Αίθουσα Βασιλική Γεροφάκα».

Η Βάσω Γεροφάκα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Βαγγέλη και τους δύο γιους τους, καθώς και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαιδευτική και πολιτιστική κοινότητα του Μονάχου.

Ανδρέας Νικούλης

Πηγή: elassona884.gr