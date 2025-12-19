Θλίψη στη Λάρισα – Εφυγε από τη ζωή η 28χρονη Μαρία Πατσιάνη

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 28χρονης Μαρίας Πατσιάνη.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, Λάρισα.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Οι γονείς: Ηλίας Πατσιάνης, Ευαγγελία Γαλατσίδα

Ο αδελφός: Φάνης Πατσιάνης

Η γιαγιά: Αφροδίτη Γαλατσίδα

Οι θείοι: Αλέξης Πατσιάνης, Δέσποινα Γαλατσίδα

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του νέου κοιμητηρίου.