Θλίψη στη Λάρισα: Εφυγε από τη ζωή η 56χρονη εκπαιδευτικός Αλεξάνδρα Γκουράβα

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού Αλεξάνδρας Γκουράβα.
Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας.
Οι θείοι: Γεώργιος Γκουράβας, Τριανταφυλλιά Νικοδήμου
Τα εξαδέλφια: Γεώργιος Νικόδημος, Αλεξάνδρα Γ. Γκουράβα, Δημήτριος Γ. Γκουράβας, Βασίλειος Γ. Γκουράβας, Αμαλία Μπλούνα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ
Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Παλαιό Κοιμητήριο.
Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο « ΦΡΟΥΡΙΟ ».