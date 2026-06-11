Θλίψη στη Λάρισα: Εφυγε από τη ζωή η 56χρονη εκπαιδευτικός Αλεξάνδρα Γκουράβα

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού Αλεξάνδρας Γκουράβα.

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας.

Οι θείοι: Γεώργιος Γκουράβας, Τριανταφυλλιά Νικοδήμου

Τα εξαδέλφια: Γεώργιος Νικόδημος, Αλεξάνδρα Γ. Γκουράβα, Δημήτριος Γ. Γκουράβας, Βασίλειος Γ. Γκουράβας, Αμαλία Μπλούνα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Παλαιό Κοιμητήριο.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο « ΦΡΟΥΡΙΟ ».