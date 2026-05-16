Θλίψη στη Λάρισα: Εφυγε από τη ζωή ο 54χρονος Ηλίας Τσιάντας

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του 54χρονου Ηλία Τσιάντα.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 14.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Αντωνία Τσιάντα
Τα παιδιά: Γιώργος, Κωνσταντίνος
Οι γονείς: Ξανθή και Γιώργος Τσιάντας, Κωνσταντίνος και Επιστήμη Παπαργύρη
Τα αδέλφια: Αποστόλης και Ξανθή, Ελένη και Ζήσης, Βάσω και Γιάννης, Αντώνης και Βάνα
Τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 13.30
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.