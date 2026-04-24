Θλίψη στη Λάρισα – Εφυγε από τη ζωή ο 56χρονος Δημήτριος Κατσιλούλης

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από τον θάνατο του Δημητρίου Κατσιλούλη, σε ηλικία 56 ετών

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στη 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Αγλαΐα

Τα παιδιά: Άννα και Θωμάς, Κατερίνα-Αναστασία, Μάριοσ-Αντώνης, Δανάη

Ο εγγονός: Ιάσονας

Οι γονείς: Άννα Κατσιλούλη, Αικατερίνη Σακαβού

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.