Θλίψη στη Λάρισα: Εφυγε από τη ζωή 60χρονος υποδιευθυντής σχολείου

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Φραγκογιαννάκης, υποδιευθυντής του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 26-5-2026 και ώρα 11:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος στην Καλαμπάκα.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του 3ου ΕΠΑΛ Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

«Η είδηση για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό του αγαπητού μας Συναδέλφου-Υποδιευθυντή Βασιλείου Φραγκογιαννάκη, σκόρπισε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την Σχολική Κοινότητα του 3ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας.

Η απώλεια ενός τόσο αξιόλογου στελέχους και εκπαιδευτικού αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Βασίλης υπήρξε υπόδειγμα παιδαγωγού, εργατικός, ευγενικός και πάντα πρόθυμος να προσφέρει με συνέπεια, ευαισθησία και ήθος στους μαθητές, στους συναδέλφους και στο Σχολείο μας, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λάρισας εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποφάσισε να παραστεί σύσσωμος στην νεκρώσιμη ακολουθία και να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

Ο Θεός να τον αναπαύσει.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα».