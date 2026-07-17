“Θραψίμι” και «Άρτεμις»: Παρουσιάζονται στη Σκήτη δυο βιβλία του Λαρισαίου δημοσιογράφου – λογοτέχνη Λάμπρου Αναγνωστόπουλου

Ο Περιβαλλοντικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης Αγιοκάμπου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αγιάς και την Τοπική Κοινότητα Σκήτης, διοργανώνει την παρουσίαση των βιβλίων «Θραψίμι» (Εκδόσεις Γράφημα) και «Άρτεμις» (Εκδόσεις Larissanet) του δημοσιογράφου και συγγραφέα Λάμπρου Αναγνωστόπουλου την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στις 19:30, στον ξενώνα «ΗΩΣ», στη Σκήτη.

Για τα δύο βιβλία θα μιλήσουν ο Αντώνης Ψάλτης, δικηγόρος και ποιητής, η Αριστέα Τσάντζου, κριτικός λογοτεχνίας και ποιήτρια και η Ξένια Μουστάκα, φιλόλογος. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Μαρία Γαλλιού, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, ενώ αποσπάσματα και ποιήματα θα διαβάσει η Θεοδώρα Μουκούλη, θεατρολόγος και ηθοποιός.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο Καλτσάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.