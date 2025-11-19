Θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Tο πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων στον Δήμο Κιλελέρ από 20.11.25 έως 21.11.25:

-Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

18:00 στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσοράχης, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.

-Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

07:30 στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσοράχης, Όθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος από εκπρόσωπο της Μητροπόλεως.