Θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Tο πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων στον Δήμο Κιλελέρ από 20.11.25 έως 21.11.25:
-Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
18:00 στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσοράχης, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
-Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
07:30 στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσοράχης, Όθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος από εκπρόσωπο της Μητροπόλεως.