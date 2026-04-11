Θρησκευτική κατάνυξη στους ναούς του Δήμου Κιλελέρ

Η Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο θρήνο είναι ίσως η πιο φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδος με τη σταύρωση και τον ενταφιασμό του Ιησού Χριστού στην πορεία του προς την Ανάσταση και το Πάσχα. Μία ιδιαίτερη μέρα της Ορθοδοξίας η οποία έχει τη δική της μοναδική ομορφιά, με τη «χαρμολύπη» να κυριεύει τις ψυχές των πιστών.

Το πρωί εψάλη η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ακολούθησε η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Αργά το απόγευμα ξεκίνησε η ακολουθία του Ιερού Επιταφίου και αργότερα το βράδυ τελέστηκε η καθιερωμένη εξόδιος ακολουθία και η περιφορά του Επιταφίου.

Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νίκαια, πρωτεύουσα του Δήμου, αλλά και στους ναούς των χωριών όπου με ιδιαίτερη κατάνυξη προσκύνησαν τους Επιτάφιους στους Ιερούς Ναούς.

Στην ακολουθία του Ιερού Επιταφίου και στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Κιλελέρ Αθ. Νασιακόπουλος, η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ρ. Καραλαριώτου, η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αχ. Χατζούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αν. Ρεντζιάς και Ε. Ζουμπελούλη, ο Πρόεδρος Γ. Ψαρούλης και τα μέλη του Τ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας Ι. Τσίντζιρας, Ι. Νέστωρας, Κ. Παναγούλης και Αχ. Οικονόμου, η ΕΟΔΥΑ, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος πιστών.