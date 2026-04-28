Θωρακίζει το υδρευτικό δίκτυο της επαρχίας ο Δήμος Φαρσάλων με σειρά σημαντικών έργων

Στην υπογραφή των συμβάσεων για μια σειρά κρίσιμων έργων αποκατάστασης προχώρησε ο Δήμαρχος Φαρσάλων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Μάκης Εσκίογλου, με στόχο την επαναφορά και τη θωράκιση των υποδομών ύδρευσης στον Δήμο Φαρσάλων, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

Το πακέτο των παρεμβάσεων εστιάζει στην αποκατάσταση βασικών λειτουργιών του υδροδοτικού συστήματος, το οποίο επλήγη σε όλα τα επίπεδα, από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια μέχρι αγωγούς μεταφοράς και δεξαμενές.

Στην «καρδιά» των έργων βρίσκεται η αποκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών στις γεωτρήσεις, ένα έργο υψηλού προϋπολογισμού, που θεωρείται καθοριστικό για την διασφάλιση της επάρκειας νερού στην περιοχή.

Παράλληλα, δρομολογείται η αποκατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού, όπως στη Δημοτική Ενότητα Βρυσιών, αλλά και ευρύτερες παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης, που υπέστη σοβαρές βλάβες λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της υδροδότησης και την αποφυγή ενδεχόμενων νέων διαρροών ή αστοχιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με την αποκατάσταση του συστήματος τηλεελέγχου των γεωτρήσεων, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση χλωριωτών, ενισχύοντας την ποιότητα και την ασφάλεια του πόσιμου νερού.

Στο πεδίο των εγκαταστάσεων, περιλαμβάνονται εργασίες για την αποκατάσταση υδατοδεξαμενών, όπως αυτή στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων, καθώς και η αντικατάσταση οικίσκων γεωτρήσεων, που υπέστησαν ζημιές. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν νέες εξωτερικές μεταλλικές σκάλες σε δεξαμενές, βελτιώνοντας την πρόσβαση και τη συντήρηση.

Το πρόγραμμα ενισχύεται και με την προμήθεια οχημάτων έργου, που θα υποστηρίξουν τις τεχνικές υπηρεσίες στις παρεμβάσεις αποκατάστασης και συντήρησης, καθώς και με την προμήθεια υλικών για άμεσες επισκευές στο δίκτυο.

Συνολικά, τα έργα συνθέτουν μια εκτεταμένη παρέμβαση για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του το φαινόμενο «Daniel», με στόχο όχι μόνο την επαναφορά των υποδομών, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος ύδρευσης απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της υπογραφής των συμβάσεων, ο δήμαρχος Φαρσάλων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Μάκης Εσκίογλου ανέφερε ότι «με την υπογραφή των συμβάσεων περνάμε από τη διαχείριση της κρίσης που δημιούργησε ο Daniel στην ουσιαστική αποκατάσταση. Προχωράμε σε παρεμβάσεις που δεν καλύπτουν απλώς τις ζημιές, αλλά δημιουργούν ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη παροχή ποιοτικού νερού σε όλους τους δημότες και να θωρακίσουμε την περιοχή απέναντι σε αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Χρήστος Τσαπραΐλης δήλωσε: «Η υπογραφή των συμβάσεων για τα έργα αποκατάστασης του υδρευτικού δικτύου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή μας, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που άφησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αγγίζουν το σύνολο των κρίσιμων υποδομών με στόχο τη σταθερή και ασφαλή υδροδότηση. Ως ΔΕΥΑ Φαρσάλων, εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δημότες θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικό νερό, χωρίς διακοπές και με υψηλά πρότυπα ασφάλειας, ακόμη και απέναντι σε δύσκολες συνθήκες στο μέλλον».