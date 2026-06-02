Θύμα τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένη στον Τύρναβο – Αφαίρεσαν χρυσαφικά

Άλλη μια απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, αυτή την φορά σε περιοχή του Τυρνάβου.

Ειδικότερα από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου και άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών του, για απάτη.

Τις απογευματινές ώρες της 16-04-2026 στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, άγνωστη επικοινώνησε με ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ασφάλισης της οικίας της και των χρυσαφικών, την έπεισε να τοποθετήσει χρυσαφικά μέσα σε δίσκο προκειμένου να φωτογραφηθούν από άτομο που θα μετέβαινε στην οικία της για τον σκοπό αυτό.

Όπως προέκυψε, μετέβησαν στην οικία της ηλικιωμένης ο προαναφερόμενος δράστης, με άγνωστο, μέχρι στιγμής, συνεργό του, αφαιρώντας τα χρυσαφικά.