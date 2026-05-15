Λάρισα

Θ. Μαμάκος: “Ημέρα πίστης, ενότητας και τιμής για την πόλη”

Στο μήνυμά του για την εορτή του Αγίου Αχιλλίου, Πολιούχου της Λάρισας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος αναφέρει τα εξής:

«Η Λάρισα γιορτάζει σήμερα τον Πολιούχο της, Άγιο Αχίλλιο.

Μια ημέρα πίστης, ενότητας και τιμής για την πόλη μας και τους ανθρώπους της.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η παρακαταθήκη του Αγίου μάς υπενθυμίζει την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, της συλλογικότητας και της πίστης στις δυνατότητες της κοινωνίας μας.

Η πόλη μας συνεχίζει να προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση, αντλώντας δύναμη από την ιστορία και τις παραδόσεις της, αλλά και από την εργατικότητα και τη δημιουργικότητα των πολιτών της.

Εύχομαι ο Άγιος Αχίλλιος να χαρίζει υγεία, δύναμη και ευλογία σε κάθε οικογένεια της Λάρισας και να φωτίζει τον δρόμο όλων μας με αισιοδοξία και προκοπή.

Χρόνια πολλά στη Λάρισα μας!».

Σχετικά Άρθρα