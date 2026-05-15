Θ. Μαμάκος: “Ημέρα πίστης, ενότητας και τιμής για την πόλη”

Στο μήνυμά του για την εορτή του Αγίου Αχιλλίου, Πολιούχου της Λάρισας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος αναφέρει τα εξής:

«Η Λάρισα γιορτάζει σήμερα τον Πολιούχο της, Άγιο Αχίλλιο.

Μια ημέρα πίστης, ενότητας και τιμής για την πόλη μας και τους ανθρώπους της.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η παρακαταθήκη του Αγίου μάς υπενθυμίζει την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, της συλλογικότητας και της πίστης στις δυνατότητες της κοινωνίας μας.

Η πόλη μας συνεχίζει να προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση, αντλώντας δύναμη από την ιστορία και τις παραδόσεις της, αλλά και από την εργατικότητα και τη δημιουργικότητα των πολιτών της.

Εύχομαι ο Άγιος Αχίλλιος να χαρίζει υγεία, δύναμη και ευλογία σε κάθε οικογένεια της Λάρισας και να φωτίζει τον δρόμο όλων μας με αισιοδοξία και προκοπή.

Χρόνια πολλά στη Λάρισα μας!».