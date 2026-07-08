Θ. Μαμάκος: Η Άννυ Αρχιμανδρίτου αφήνει αποτύπωμα για το οποίο η πόλη της οφείλει ένα ειλικρινές “ευχαριστώ”

«Οι θέσεις είναι προσωρινές. Η προσφορά όμως και το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος σε έναν θεσμό είναι αυτά που μένουν. Και η Άννυ Αρχιμανδρίτου αφήνει ένα αποτύπωμα για το οποίο η πόλη της οφείλει ένα ειλικρινές “ευχαριστώ”», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας της Αντιπροέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι.Κατσίγρα.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημάρχου Λαρισαίων έχει ως εξής:

Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη της διοίκησης ενός τόσο σημαντικού πολιτιστικού οργανισμού, γνωρίζεις ότι η επιτυχία του δεν εξαρτάται μόνο από τις αποφάσεις, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που επιλέγουν να υπηρετήσουν τον θεσμό με συνέπεια, γνώση και ανιδιοτέλεια.

Η ολοκλήρωση της θητείας της κ. Άννυς Αρχιμανδρίτου ως Αντιπροέδρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα μου δίνει την ευκαιρία να την ευχαριστήσω δημόσια, αλλά και προσωπικά, για τη σημαντική προσφορά της.

Με επιστημονική επάρκεια, μεθοδικότητα, εργατικότητα και κυρίως με ειλικρινή αγάπη για τον πολιτισμό, στάθηκε δίπλα στη διοίκηση της Πινακοθήκης χωρίς να επιδιώξει ποτέ προσωπική προβολή ή αναγνώριση. Υπηρέτησε τον θεσμό με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Στη διάρκεια αυτής της κοινής πορείας πετύχαμε πολλά. Ενισχύσαμε τις συνεργασίες της Πινακοθήκης με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, προχωρήσαμε ουσιαστικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αντιμετωπίσαμε εκκρεμότητες που παρέμεναν άλυτες επί χρόνια και δημιουργήσαμε ακόμη πιο σταθερές προϋποθέσεις για την εξωστρέφεια και τη δυναμική εξέλιξη του Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα.

Τίποτε από αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς πνεύμα συνεργασίας. Η κ. Αρχιμανδρίτου απέδειξε έμπρακτα ότι οι καλύτερες ιδέες γεννιούνται όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, συλλογικότητα και κοινός στόχος. Για τον λόγο αυτό η συμβολή της ξεπερνά τα όρια μιας θεσμικής ιδιότητας και αποτελεί παρακαταθήκη για τη λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά για το ήθος, την αξιοπρέπεια και την αφοσίωση με τα οποία υπηρέτησε τον θεσμό. Η πόλη έχει ανάγκη από ανθρώπους που προσφέρουν αθόρυβα, με συνέπεια και χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί αυτοί είναι που αφήνουν το πιο ουσιαστικό αποτύπωμα.

Της εύχομαι από καρδιάς υγεία, δημιουργικότητα και κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι, από οποιαδήποτε θέση, θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολιτισμό με το ίδιο πάθος και την ίδια γενναιοδωρία που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

Οι θέσεις είναι προσωρινές. Η προσφορά όμως και το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος σε έναν θεσμό είναι αυτά που μένουν. Και η Άννυ Αρχιμανδρίτου αφήνει ένα αποτύπωμα για το οποίο η πόλη της οφείλει ένα ειλικρινές “ευχαριστώ”.