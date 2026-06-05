Θ.Μαμάκος: «Η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τη γειτονιά και την καθημερινότητά μας» – Μήνυμα Δημάρχου Λαρισαίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έρχεται να μας θυμίσει ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μια μακρινή απειλή, αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν άμεση δράση, συλλογική συνείδηση και ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ζούμε, καταναλώνουμε και αναπτύσσουμε τις πόλεις μας.

Ως Δημοτική Αρχή, έχουμε θέσει την πράσινη μετάβαση στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας.

Επενδύουμε καθημερινά στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου, στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Επενδύουμε με την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των υποδομών μας σε ενέργεια και νερό.

Επενδύουμε σε εκπαιδευτικές κι βιωματικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητριών και μαθητών.

Στόχος μας είναι ένας Δήμος πιο καθαρός, πιο ανθεκτικός και πιο φιλικός προς τον άνθρωπο.

Η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τη γειτονιά μας, από το πάρκο, την παιδική χαρά, από τις καθημερινές μας συνήθειες.

Κάθε μικρή ή μεγαλύτερη πράξη, όπως η ανακύκλωση των πλαστικών, η μείωση της σπατάλης νερού, η απόφασή μας να χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους για την καθημερινή μας μετακίνηση έχει τεράστια αξία.

Ας γίνουμε όλοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ζήτημα ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας, βιωσιμότητας των πόλεών μας και ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.