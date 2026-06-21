Θ. Μαμάκος: «Η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών»

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η ειδική ημερίδα της ΚΕΔΕ με τίτλο «Οι Δήμοι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών», στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond 2026.

«Στη Λάρισα προσεγγίζουμε την ψηφιακή μετάβαση με έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Δεν μας ενδιαφέρει η τεχνολογία ως αυτοσκοπός, ούτε οι εφαρμογές που λειτουργούν μόνο ως βιτρίνα, αλλά μας ενδιαφέρει η τεχνολογία να λύνει πραγματικά προβλήματα της πόλης και να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Θανάσης Μαμάκος κατά τη διάρκεια της ειδικής ημερίδας με τίτλο «Οι Δήμοι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond 2026 την περασμένη Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στην Αθήνα.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ήταν αυτός που κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, έχοντας παράλληλα και συντονιστικό ρόλο στο κεντρικό πάνελ, με θέμα «Ψηφιακή Διακυβέρνηση στους Δήμους: από το gov.gr στο govHUB.gr της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Μαμάκος αναφέρθηκε στις δυνατότητες του κυβερνητικού κόμβου govHUB.gr της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών εφαρμογών και στην ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των Δήμων, ενώ παρουσίασε και την καλή πρακτική της Λάρισας για την προστασία υποδομών προσβασιμότητας μέσω αισθητήρων και δεδομένων.

Από την Ψηφιακή Αποτύπωση στην Άμεση Παρέμβαση

«Όλοι γνωρίζουμε ότι μια ράμπα ΑμεΑ ή μια ειδική θέση στάθμευσης δεν αρκεί απλώς να υπάρχει, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζεται ο πολίτης. Όταν λοιπόν, καταλαμβάνεται παράνομα από όχημα, στην πράξη ακυρώνεται η προσβασιμότητα και για έναν πολίτη με κινητική αναπηρία, αυτό δεν είναι μια μικρή ενόχληση, αλλά ένα πραγματικό εμπόδιο στην καθημερινή του μετακίνηση», εξήγησε ο κ. Μαμάκος παρουσιάζοντας στη συνέχεια το Σύστημα Έξυπνης Προσβασιμότητας του Δήμου Λαρισαίων που έρχεται να δώσει λύσεις στο διαχρονικό πρόβλημα της αντικοινωνικής στάθμευσης και της παράνομης κατάληψης υποδομών για Άτομα με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 100 ειδικών αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί σε ράμπες και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, ακολουθούνται πέντε βήματα: το περιστατικό ανιχνεύεται στο πεδίο και μέσω του ασύρματου δικτύου LoRa/LoRaWAN του Δήμου, μεταδίδεται στην κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης. Από εκεί, η Δημοτική Αστυνομία ειδοποιείται σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να παρέμβει στοχευμένα.

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς για το διάστημα από 15/12/2025 έως 7/6/2026 έχουν ήδη βεβαιωθεί 17 σχετικές παραβάσεις του ΚΟΚ (16 σε θέσεις ΑμεΑ και 1 σε ράμπα).

«Δεν δημιουργούμε απλώς έναν ψηφιακό χάρτη, αλλά έναν μηχανισμό άμεσης ειδοποίησης και στοχευμένης επέμβασης. Η Δημοτική Αστυνομία έχει πολλές αρμοδιότητες και περιορισμένους ανθρώπινους πόρους. Με το σύστημα αυτό, μπορεί να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Άρα αξιοποιούμε καλύτερα το προσωπικό, μειώνουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης», πρόσθεσε ο κ.Μαμάκος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο βασίζεται στο νέο, ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο LoRa/LoRaWAN του Δήμου Λαρισαίων. Η υποδομή αυτή Internet of Things (IoT) επιτρέπει στους αισθητήρες να επικοινωνούν ασύρματα χωρίς κάρτες SIM και χωρίς επαναλαμβανόμενα τηλεπικοινωνιακά κόστη ανά συσκευή, εξασφαλίζοντας τεράστια οικονομία κλίμακας για το μέλλον.

Ψηφιακή Αποτύπωση 1.049 Σημείων

«Μια έξυπνη πόλη δεν ξεκινά από την εφαρμογή. Ξεκινά από τη γνώση του πεδίου. Πρέπει πρώτα να ξέρεις τι έχεις, πού το έχεις», εξήγησε ο κ. Μαμάκος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ολοκλήρωσε την πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση και αποτύπωση 1.049 συνολικά σημείων προσβασιμότητας στην πόλη:

763 Ράμπες σε πεζοδρόμια

100 Ειδικές θέσεις parking ΑμεΑ (με αισθητήρες)

103 Ράμπες εισόδου (και 17 σε δημόσια κτίρια)

33 Ειδικές τουαλέτες ΑμεΑ

9 Ειδικοί ανελκυστήρες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ ενημέρωσε ότι το σύστημα μπορεί, επίσης, να επεκταθεί μελλοντικά με αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων. «Η ύπαρξη αποτυπωμένων σημείων και έτοιμης υποδομής δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα να σχεδιάζει ώριμες, τεκμηριωμένες προτάσεις για εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο, η σημερινή παρέμβαση δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο, αλλά η βάση για μια ευρύτερη στρατηγική έξυπνης προσβασιμότητας».

«Η Λάρισα επενδύει»

«Για εμάς, αυτό είναι το πραγματικό νόημα μιας έξυπνης πόλης. Όχι απλώς περισσότερες εφαρμογές, αλλά καλύτερη λειτουργία της πόλης, λιγότερα εμπόδια για τους πολίτες. ταχύτερη αντίδραση των υπηρεσιών, καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και υποδομές που μπορούν να επεκταθούν και να υπηρετήσουν περισσότερες ανάγκες στο μέλλον.

Η Λάρισα επενδύει στρατηγικά στη συλλογή δεδομένων από το πεδίο, στην αξιοποίηση αισθητήρων και στη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν στον Δήμο να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο οικονομικά και πιο αποτελεσματικά.

Γιατί τελικά η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν μετατρέπεται σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας. Και αυτός είναι ο στόχος μας: μια Λάρισα πιο προσβάσιμη, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Μαμάκος.

Η επιστημονική σφραγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η δυναμική παρουσία της Λάρισας στην ημερίδα της ΚΕΔΕ συμπληρώθηκε από την εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Βασίλη Γερογιάννη. Ο κ. Γερογιάννης παρουσίασε ένα ακόμη απτό παράδειγμα πρωτοπορίας: την ανάλυση των δεδομένων της δημόσιας διαβούλευσης των δημοτών για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Λαρισαίων, με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συμπεράσματα

Καταληκτικά, η ημερίδα ανέδειξε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική πρόκληση, αλλά βασική προϋπόθεση για Δήμους πιο αποτελεσματικούς, πιο διαφανείς, πιο ασφαλείς και πιο κοντά στον πολίτη.

Μέσα από τις εισηγήσεις και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, επιβεβαιώθηκε ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των ανοικτών δεδομένων, των έξυπνων εφαρμογών και των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από επαρκείς πόρους, εκπαίδευση, θεσμική υποστήριξη και σεβασμό στην προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Λόγω της παρουσίας του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, στη Βουλή για τη συζήτηση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τον γραπτό χαιρετισμό του μετέφερε ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τονίζοντας πως «στόχος είναι ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης με γνώμονα τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι ένας σύγχρονος δήμος «ανοίγει» τα δεδομένα του για να αναγεννηθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Μεταξύ άλλων στην ημερίδα έδωσαν το «παρών» ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.