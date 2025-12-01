Θ. Μαμάκος: «Οι αγρότες μας δεν ζητούν χάρη – Ζητούν δικαιοσύνη»

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών προέβη στην κάτωθι δήλωση:

«Με αφορμή τις νέες κινητοποιήσεις των αγροτών, θέλω να υπογραμμίσω κάτι απλό αλλά κρίσιμο: Για μια ακόμη φορά, οι αγρότες διεκδικούν τα αυτονόητα.

Διεκδικούν το δικαίωμα να συνεχίσουν να παράγουν, να επιβιώσουν και να μείνουν στον τόπο τους», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

«Οι παραγωγοί της Θεσσαλίας έχουν πλέον φτάσει στα όριά τους.

Μετά τις τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και την αβεβαιότητα που διαρκώς μεγαλώνει, τα αιτήματά τους δεν είναι υπερβολή – είναι αναγκαιότητα.

Θέλω επίσης να είμαι απολύτως ξεκάθαρος:

Οι διεκδικήσεις των αγροτών δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη βία ή με πρακτικές καταστολής.

Ο σεβασμός στη δημοκρατική έκφραση, στον διάλογο και στο δικαίωμα των πολιτών να αγωνίζονται είναι αδιαπραγμάτευτος. Η ένταση δεν λύνει προβλήματα. Αντίθετα, τα εντείνει.

Τα αιτήματα των αγροτών είναι συγκεκριμένα και δίκαια:

– άμεσες, δίκαιες και πλήρεις αποζημιώσεις,

– μείωση του κόστους παραγωγής,

– μείωση του κόστους ενέργειας ώστε η παραγωγή να γίνει πραγματικά βιώσιμη.

– Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Ως Δήμαρχος Λαρισαίων, δηλώνω την ξεκάθαρη στήριξή μου στον αγώνα τους.

Η Θεσσαλία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς έναν ισχυρό, βιώσιμο πρωτογενή τομέα.

Καλώ την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε αποφάσεις, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Η Θεσσαλία έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα.

Δεν μπορεί να πληρώσει άλλο.

Οι αγρότες δεν ζητούν χάρη. Ζητούν δικαιοσύνη.

Και σε αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι και είναι δίπλα τους».