Θ. Μαμάκος: «Ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τους δήμους»

«Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τους δήμους, με σημαντικές θεσμικές αλλαγές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, που φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας 93.6 fm και στην εκπομπή «Με Δικά μας Λόγια», με τη δημοσιογράφο Ειρήνη Παπακαλούση.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εστίασε ιδιαίτερα στο νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «δεν αποτελεί πανάκεια, σε όλα τα προβλήματα των δήμων», αλλά απλοποιεί τις διαδικασίες, ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες κι ενισχύει τη διαφάνεια με σκοπό να δημιουργηθούν όροι βιωσιμότητας των δήμων.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μαμάκος και στο νέο εκλογικό σύστημα, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για την παραγωγή αποτελεσματικού έργου, παρά για το σύστημα με το οποίο εκλέγεται ο δήμαρχός τους».

Νέο εκλογικό σύστημα

«Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης προήλθε σε ένα ουδέτερο πολιτικά χρόνο, δυόμιση σχεδόν χρόνια πριν τις επόμενες αυτοδιοικητές εκλογές και δεν αποτελεί κάτι που θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τους εμπλεκόμενους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Μαμάκος εξηγώντας ότι «πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν από κάθε πλευρά, εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τους δήμους, με σημαντικές θεσμικές αλλαγές, με το βασικό στοιχείο να ότι για πρώτη φορά επιχειρείται η συγκέντρωση, η κωδικοποίηση και η συστηματοποίηση ενός εξαιρετικά κατακερματισμένου θεσμικού πλαισίου, το οποίο επί δεκαετίες τροποποιούνταν αποσπασματικά, δημιουργώντας ασάφειες, επικαλύψεις και σοβαρά προβλήματα εφαρμογής τόσο στους αιρετούς όσο και στις υπηρεσίες των Δήμων. Υπάρχει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αναφορικά με τις σημαντικότερες αλλαγές που παρουσιάζει ο νέος κώδικας, είναι αυτός του εκλογικού συστήματος που όπως ανέφερε ο κ. Μαμάκος αποτελεί μόνο «μία τομή του νέου κώδικα» χωρίς να «ευνοεί κάποιον», παρά μόνο να δίνει την δυνατότητα στον εκλογέα «να κάνει μία δεύτερη επιλογή, την εναλλακτική ψήφο».

«Στο τέλος της ημέρας, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει με ποιο εκλογικό σύστημα εκλέγεται η δημοτική Αρχή κι ο δήμαρχός του, αλλά να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει με τέτοιο για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών», συμπλήρωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Ακούστε την τοποθέτηση του Δημάρχου Λαρισαίων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο:

Αξιολόγηση με την εφαρμογή

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων στάθηκε ιδιαίτερα στην υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των Δήμων τονίζοντας ότι «η πραγματική αξιολόγηση του νέου Κώδικα θα γίνει μέσα από την εφαρμογή του». Παράλληλα, στάθηκε και στην ενεργή συμμετοχή της ΚΕΔΕ που κατέθεσε προτάσεις, άσκησε κριτική και διεκδίκησε αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο.

«Δεν αντιμετωπίζω τον νέο Κώδικα ως το τέλος των προβλημάτων, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των Δήμων. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι να δημιουργηθεί μία νέα μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Κεντρικό Κράτος και την Αυτοδιοίκηση», κατέληξε ο κ. Μαμάκος.

Νέα διάκριση για τον Δήμο Λαρισαίων

Τέλος, ο κ. Μαμάκος έκανε αναφορά και στη νέα πανελλαδική διάκριση του Δήμου Λαρισαίων με την πιστοποίηση του CRI Pass και τη βράβευση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, που αφορά στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης διακυβέρνησης στη λειτουργία οργανισμών.

«Ήταν δική μας πολιτική επιλογή να αξιολογηθεί ο Δήμος Λαρισαίων κι αναγνωρίστηκε η φιλοσοφία διοίκησης που έχουμε. Το βραβείο αυτό ανήκει στο προσωπικό του δήμου για την εξαιρετική του δουλειά», υποστήριξε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.