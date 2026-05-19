Θ. Μαμάκος: “Παρακαταθήκη ευθύνης για τις επόμενες γενιές η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας”

Σε μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου για την Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αναφέρονται τα εξής:

«Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης, περισυλλογής και τιμής για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Τιμούμε τις 353.000 ψυχές του Ποντιακού Ελληνισμού που ξεριζώθηκαν, διώχθηκαν και εξοντώθηκαν με τρόπο συστηματικό και βίαιο.

Η μνήμη τους δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα, γιατί η γενοκτονία είναι ένα έγκλημα που δεν παραγράφεται στη συνείδηση των λαών.

Η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας είναι πράξη δικαιοσύνης, ευθύνης και σεβασμού απέναντι στις επόμενες γενιές.

Για αυτό εκφράζουμε, για μια ακόμη φορά, τη διαρκή στήριξή μας στον αγώνα για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.

Μπορεί όμως να υπερασπιστεί την ιστορική αλήθεια και να τη μεταδώσει στις επόμενες γενιές ως παρακαταθήκη ευθύνης και αξιοπρέπειας.

Είναι καθήκον όλων μας να διατηρούμε τη μνήμη των τοπικών κοινωνιών, να ενισχύουμε τη συλλογική συνείδηση, να λέμε την Ιστορία όταν άλλοι προσπαθούν να τη διαγράψουν.

Δεν ξεχνάμε.

Τιμούμε τον Ποντιακό Ελληνισμό, ώστε η Ιστορία να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά».