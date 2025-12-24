Θ. Μαμάκος: “Στάση ζωής η αλληλεγγύη”

«Η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά στάση ζωής. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να κρατάμε ζωντανό το φως της ανθρωπιάς», τονίζει, μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για τις φετινές γιορτές ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Αναλυτικά, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα έχει ως εξής:

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης και της ελπίδας. Είναι η στιγμή που στρεφόμαστε στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και συχνά δοκιμάζεται, το μήνυμα των Χριστουγέννων παραμένει διαχρονικό: Η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά στάση ζωής.

Για αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να κρατάμε ζωντανό το φως της ανθρωπιάς.

Εύχομαι αυτές οι άγιες ημέρες να γεμίσουν τα σπίτια με ζεστασιά, τις καρδιές με γαλήνη και όλους μας με δύναμη και πίστη.

Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και ανθρωπιά.