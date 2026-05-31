Θ.Μαμάκος στην Attica Green Expo: «Μετασχηματισμός του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων από τη βάση» – Επί τάπητος ενεργειακό κόστος και η επόμενη ημέρα των ΔΕΥΑ

Οι προκλήσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων-αποβλήτων, νερού, αλλά και η ενσωμάτωση πιο αποτελεσματικών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία των Δήμων και την καθημερινότητα των πολιτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των πάνελ συζητήσεων στην Attica Green Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 ως τις 30 Μαΐου, στην Αθήνα.

Στην έκθεση έδωσε το «παρών» ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, συμμετέχοντας σε τρεις θεματικές συζητήσεις (panels), με τις ιδιότητές του και ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, αλλά και Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ -με το κρίσιμο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής αυτάρκειας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης να αναδεικνύονται σε ειδική θεματική, στο πλαίσιο της έκθεσης.

Να σημειωθεί ότι το περίπτερο του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών, μεγάλων και μικρών, με επίκεντρο την κυκλική οικονομία και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων.

Μετασχηματισμός από τη βάση

«Η κυκλική οικονομία δεν είναι σύνθημα. Είναι μετασχηματισμός του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων από τη βάση. Για να γίνει αυτό, οι Δήμοι πρέπει να μετασχηματιστούν από μεταφορείς αποβλήτων σε διαχειριστές πόρων, που επιστρέφουν τα υλικά στην οικονομία αντί να τα θάβουν», υπογράμμισε στην κεντρική τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στο πλαίσιο του Eco Panel, με θεματική: «Η περιβαλλοντική μετάβαση σε τοπικό επίπεδο: προτεραιότητες, επιλογές και νέες ισορροπίες».

Στην εν λόγω θεματική συζήτηση συμμετείχαν η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Πρόεδρος Δικτύου ΦΟΔΣΑ και Δήμαρχος Χανίων, κ.Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Ηπείρου και Δήμαρχος Πρέβεζας, κ.Νικόλαος Γεωργάκος, ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, κ.Γιάννης Σμυρνιώτης, ο Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Κ. Μακεδονίας και πρόεδρος ΔΣ Πυλαίας Χορτιάτη, κ.Μιχάλης Γεράνης και ο Πρόεδρος ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και Δήμαρχος Εορδαίας, κ.Παναγιώτης Πλακεντάς.

Ο κ.Μαμάκος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως οι ΦΟΣΔΑ δεν είναι γραφειοκρατικοί, αλλά φορείς όπου η θεωρία συναντά την πράξη κι υλοποιούνται τα έργα που έχουν σχεδιαστεί. Επισήμανε πως σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραμένει το πρόβλημα της χρηματοδότησης, παρά την ύπαρξη εργαλείων για την ανάπτυξη των φορέων διαχείρισης αποβλήτων, ενώ ανέφερε πως ακόμη και στο επίπεδο του τέλους ταφής, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, το ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής στη Θεσσαλία προβλέπει περί τα 70 εκατ. ευρώ για εργοστάσια ανακύκλωσης, για πράσινα σημεία και σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί -«δεν μπορούμε να μιλάμε για επίτευξη στόχων, εάν δεν υπάρχει η χρηματοδότηση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος.

Διαχείριση και συνέργειες

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του κ.Μαμάκου σε σχέση με τη διαχείριση ΑΕΚΚ και Ογκωδών Αποβλήτων, τη θεματική green panel, στην οποία επίσης συμμετείχε.

«Χρειάζεται να συμφωνήσουμε ότι τα ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) και τα ογκώδη δεν είναι «δευτερεύοντα» ρεύματα που θα τακτοποιήσουμε αφού λύσουμε πρώτα τα αστικά. Είναι ρεύματα με μεγάλο αντίκτυπο στον αστικό ιστό, στο έδαφος, στα υπόγεια νερά, στην εικόνα των πόλεων μας. Αν θέλουμε πραγματική κυκλική οικονομία, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα ρεύματα έξω από τον σχεδιασμό», σημείωσε.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, το Ολιστικό Σχέδιο Θεσσαλίας προβλέπει 6 Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Εκεί θα οδηγούνται τα ογκώδη που μπορούν να επισκευαστούν, να καθαριστούν, να δοθούν σε πολίτες που τα χρειάζονται. Επιπλέον, στη Θεσσαλία 3 προβλέπονται 24 Πράσινα Σημεία, σχεδόν 1 σε κάθε Δήμο, από τα οποία τα 15 είναι ήδη ενταγμένα για χρηματοδότηση ή έχουν δημοπρατηθεί.

Τέλος, ο κ.Μαμάκος στάθηκε στην ξεκάθαρη κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων, καθώς και στη συνεργασία Δήμων, ΦΟΔΣΑ και ΕΟΑΝ για τη συλλογή, υποδοχή και ενεργό εποπτεία του συστήματος.

Το ενεργειακό κρίσιμο ζήτημα για τις ΔΕΥΑ

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων συμμετείχε και στο OTA panel «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Ασφάλεια Νερού», με την ιδιότητά του και ως Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ.

Μεταξύ άλλων, έκανε ειδική αναφορά στην πρόβλεψη της διάταξης του νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επιδότηση οφειλών των ΔΕΥΑ και συνδέσμους προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι το 2025 και έως το ποσό των 200 εκατ. ευρώ -που με αγώνα και ισχυρή διεκδίκηση διεκδίκησε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από την Πολιτεία- ποσό που θα κατανεμηθεί με βάση τη ζημία που κάθε Δ.Ε.Υ.Α. υπέστη από την υπέρογκη αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ο κ.Μαμάκος τόνισε ότι το πιο σημαντικό, σήμερα, ζήτημα για τις ΔΕΥΑ παραμένει το ενεργειακό κόστος και η επίτευξη της ενεργειακής τους αυτάρκειας, προκρίνοντας τη δημιουργία ειδικού τιμολογίου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ΔΕΥΑ, που θα μπορούσε να διευκολύνει την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους προς τους ενεργειακούς παρόχους, αλλά και τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με μέλη μόνο τις Δ.Ε.Υ.Α. εντός του Προγράμματος «Απόλλων», κάτι που θα έδινε βιώσιμη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

«Δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για τις Δ.Ε.Υ.Α. όσον αφορά στην ενέργεια. Η λύση που θα πρέπει να εξευρεθεί δεν μπορεί παρά να είναι μια λύση προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη κατάσταση, στην νομική φύση των Δ.Ε.Υ.Α. και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που θα πρέπει να υδροδοτούνται αδιάλειπτα με ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό. Οποιαδήποτε παραπέρα καθυστέρηση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία», προειδοποίησε ο κ.Μαμάκος.

Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω θεματική συζήτηση συμμετείχαν ακόμη ο κ.Πέτρος Βαρελίδης, Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων – Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο κ.Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Δήμαρχος Κιλελέρ, ο κ.Δημήτριος Λιανός, Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ο κ.Αθανάσιος Μανάβης, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου, ενώ συντονιστής ήταν ο Γ.Γ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, κ.Βασίλειος Μπράντζος.