Θ. Μαμάκος στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων: «Πιστέψτε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας»

Στο μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων αναφέρονται τα εξής:

«Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή κάθε νέου ανθρώπου. Μια περίοδος γεμάτη αγωνία, προσδοκίες, όνειρα και κόπο πολλών χρόνων.

Μπορώ να καταλάβω ακόμη περισσότερο τα συναισθήματα που κυριαρχούν αυτές τις ημέρες στα σπίτια των υποψηφίων, την αγωνία, την πίεση, αλλά και την ελπίδα για το αύριο, γιατί φέτος βιώνω αυτή τη διαδρομή και ως πατέρας μιας υποψήφιας μαθήτριας.

Γι’ αυτό και αυτό που θα σας πω δεν διαφέρει από όσα λέω καθημερινά και στη δική μου κόρη: πιστέψτε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας. Οι εξετάσεις αυτές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζουν ούτε την αξία σας ούτε ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής σας.

Αυτό που πραγματικά μετρά είναι η προσπάθεια, η επιμονή και το θάρρος με το οποίο κυνηγάτε τα όνειρά σας.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

Με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και αισιοδοξία να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό.

Υπομονή και δύναμη αξίζουν και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που στέκονται διακριτικά αλλά ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά σε αυτή τη σημαντική διαδρομή.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους».