Θ. Μαμάκος: “Τίποτα πιο πολύτιμο από τη ζωή, την ασφάλεια και την ελπίδα”

Σε μήνυμα του δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου για την Ανάσταση του Κυρίου, αναφέρονται τα εξής:

“Το Πάσχα είναι μια γιορτή βαθιά ανθρώπινη. Μια ευκαιρία να νοιώσουμε, να θυμηθούμε και να βιώσουμε όσα πραγματικά έχουν αξία: την οικογένεια, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την ελπίδα.

Σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητα και εικόνες πολέμου που πληγώνουν όλους μας, το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται ακόμη πιο ουσιαστικό.

Μας καλεί να σταθούμε στο πλευρό της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Να θυμηθούμε πως τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από τη ζωή, την ασφάλεια και την ελπίδα των ανθρώπων.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, η Ανάσταση μάς υπενθυμίζει ότι το φως μπορεί να γεννηθεί ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Μας δίνει δύναμη να ξανασηκωθούμε, να ελπίσουμε, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε μαζί, με πίστη και καρδιά ανοιχτή.

Ως Δήμος, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, όχι μόνο με έργα, αλλά με ουσιαστικό ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άνθρωπο.

Για μια πόλη που αγκαλιάζει τους ανθρώπους της και χτίζει καθημερινά δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.

Εύχομαι ολόψυχα το φετινό Πάσχα να γεμίσει κάθε σπίτι με αγάπη, υγεία και ελπίδα.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!“