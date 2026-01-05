Θ. Μαμάκος: “Το φως των Θεοφανίων οδηγός για αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και δημιουργία”

Το μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου για τα Θεοφάνια:

«Η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, ημέρα φωτός, πίστης και αναγέννησης, μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ενότητας και της ελπίδας. Ο αγιασμός των υδάτων αποτελεί διαχρονικό σύμβολο κάθαρσης και νέας αρχής για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Για τη Λάρισα, τα Θεοφάνια αποκτούν ιδιαίτερο νόημα. Μετά από μια περίοδο έντονων δοκιμασιών, η πόλη μας απέδειξε ότι διαθέτει ανθεκτικότητα, συνοχή και ανθρώπους που στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Με συλλογική προσπάθεια, σχέδιο και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια Λάρισα ασφαλή, λειτουργική και ανθρώπινη.

Το φως των Θεοφανίων ας γίνει οδηγός για περισσότερη αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και δημιουργία.

Εύχομαι σε όλες τις Λαρισαίες και όλους τους Λαρισαίους :

Ευτυχισμένα Θεοφάνια, με φως και ελπίδα!»