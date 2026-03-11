ΙΑΣΩ Θεσσαλίας – Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026: Τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση του διαβήτη και της παχυσαρκίας

Στο πλαίσιο του ετήσιου επιστημονικού προγράμματος «Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026», πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επιστημονική διάλεξη με θέμα «Φάρμακα GLP-1 από τον διαβήτη στην παχυσαρκία. Αδυνάτισμα σε φιαλίδιο. Ο νέος κόσμος των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ευάγγελος Αδαμόπουλος, Παθολόγος και Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ο οποίος παρουσίασε τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 και τη συμβολή τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 όσο και της παχυσαρκίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αναλύθηκε ο μηχανισμός δράσης των συγκεκριμένων φαρμάκων, η επίδρασή τους στον γλυκαιμικό έλεγχο και στον μηχανισμό ρύθμισης της όρεξης, καθώς και τα αποτελέσματα πρόσφατων κλινικών μελετών που καταδεικνύουν σημαντική απώλεια σωματικού βάρους και βελτίωση καρδιομεταβολικών παραμέτρων. Παρουσιάστηκαν επίσης τα διαθέσιμα θεραπευτικά σκευάσματα, τα κριτήρια επιλογής ασθενών και οι βασικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους στην κλινική πράξη.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Απόστολος Κομνός, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Μέσα από τον κύκλο των επιστημονικών του δράσεων, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως κέντρο ιατρικής γνώσης και εκπαίδευσης στην Κεντρική Ελλάδα, προωθώντας τη διάδοση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και την εφαρμογή τεκμηριωμένων πρακτικών προς όφελος των ασθενών.