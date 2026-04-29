ΙΑΣΩ Θεσσαλίας – Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026: Στένωση αορτικής βαλβίδας: Από την παθοφυσιολογία στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση

Στο πλαίσιο του ετήσιου επιστημονικού προγράμματος «Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026», πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επιστημονική διάλεξη με θέμα τη στένωση της αορτικής βαλβίδας, μία από τις συχνότερες και κλινικά σημαντικές βαλβιδοπάθειες.

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόδρομος Ρηγαλίδης, Καρδιολόγος και Επιμελητής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ο οποίος παρουσίασε τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με την αιτιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπευτική διαχείριση της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αναλύθηκαν η παθοφυσιολογία της αορτικής στένωσης, η φυσική πορεία της νόσου και τα βασικά συμπτώματα που καθορίζουν την κλινική της έκβαση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, με βασικό εργαλείο το υπερηχοκαρδιογράφημα, καθώς και στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των ασθενών υψηλού κινδύνου.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, που αφορούν στη χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (SAVR,) στη διαδερμική εμφύτευση (TAVI), σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες και τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης μεθόδου για κάθε ασθενή.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Απόστολος Κομνός, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της διεπιστημονικής προσέγγισης στη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με βαλβιδοπάθειες.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, μέσα από τη συστηματική υλοποίηση των επιστημονικών του δράσεων, συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως κέντρο αναφοράς στην Κεντρική Ελλάδα, προάγοντας τη συνεχή εκπαίδευση και την εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων ιατρικών πρακτικών.