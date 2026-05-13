ΙΑΣΩ Θεσσαλίας – Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026: Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας: Βασικές αρχές για ιατρούς και νοσηλευτές

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επιστημονική διάλεξη με θέμα τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και τις βασικές αρχές που διέπουν την καθημερινή άσκηση του ιατρικού και νοσηλευτικού λειτουργήματος, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου «Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026».

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Λάζαρος Σακκάς, MD, ECFMG (USA), DM, PhD (UK), FRCP (UK), Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας & Ρευματολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάστηκαν οι διαχρονικές αρχές της ιατρικής ηθικής, από τον Όρκο του Ιπποκράτη έως τις σύγχρονες διεθνείς διακηρύξεις και τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας, με έμφαση στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην εχεμύθεια, στην αυτονομία του ασθενή και στην υποχρέωση παροχής τεκμηριωμένης και υπεύθυνης ιατρικής φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δεοντολογικές παραμέτρους που αφορούν τη σχέση ιατρού – ασθενή, τη συναίνεση και την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Απόστολος Κομνός, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Μέσα από τον θεσμό των επιστημονικών διαλέξεων, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει να προάγει τη συνεχή επιστημονική εκπαίδευση και τη διάδοση αρχών που ενισχύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας στην Κεντρική Ελλάδα.