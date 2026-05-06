ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Συνεχίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη Ζωής

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS–AED)», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του δέσμευση για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την ασφάλεια των ασθενών του.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή γνωστικού υποβάθρου. Στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας και η άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά, όπως καρδιοαναπνευστική ανακοπή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, απόφραξη αεραγωγού, πνιγμονή, αιμορραγία ή επιληπτική κρίση.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εντός του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με τη χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, υπό την καθοδήγηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτή στη Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής (BLS & ALS), Αριστείδη Φιλοκώστα, Υποδιευθυντή της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και Υπεύθυνου Συστημάτων Ποιότητας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων παρέχεται σε συνεργασία με τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό Rescue Training International (RTI).

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εναρμονισμένων με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης. Η επένδυση στη γνώση και στις δεξιότητες των ανθρώπων του Νοσοκομείου είναι άμεση επένδυση στην ασφάλεια του ασθενή και στην ποιότητα της φροντίδας. Γιατί η πραγματική υπεροχή στην υγεία κρίνεται από την ετοιμότητα, την κρίση και την κατάρτιση των ανθρώπων που την υπηρετούν.