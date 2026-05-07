Ιασώ Θεσσαλίας: Επιστημονική Διάλεξη με θέμα Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας – Τι πρέπει να γνωρίζουν γιατροί και νοσηλευτές

Πόσο καλά γνωρίζουμε τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπει την καθημερινή μας πρακτική;

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ιατρικό περιβάλλον, η γνώση των αρχών δεοντολογίας δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση, αλλά θεμέλιο επαγγελματισμού και εμπιστοσύνης.

Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 12:30 θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική διάλεξη στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2025-2026:

🎯 Θέμα:

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας – Τι πρέπει να γνωρίζουν γιατροί και νοσηλευτές

🎤 Ομιλητής:

▪️ Λάζαρος Σακκάς

MD, ECFMG (USA), DM, PhD (UK), FRCP (UK)

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας & Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

👨‍⚕️ Συντονιστής:

▪️ Δρ. Κομνός Απόστολος

Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

👉 Η διάλεξη πραγματοποιείται υβριδικά:

📍 Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

💻 Ή online μέσω Microsoft Teams

🔗 Συνδεθείτε εδώ: https://teams.microsoft.com/meet/357263737319790?p=rWprHRUT2OBWl7zqsj

