Ιασώ Θεσσαλίας: Επιστημονική Διάλεξη με θέμα Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας – Τι πρέπει να γνωρίζουν γιατροί και νοσηλευτές

Πόσο καλά γνωρίζουμε τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπει την καθημερινή μας πρακτική;
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ιατρικό περιβάλλον, η γνώση των αρχών δεοντολογίας δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση, αλλά θεμέλιο επαγγελματισμού και εμπιστοσύνης.
Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 12:30 θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική διάλεξη στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2025-2026:
🎯 Θέμα:
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας – Τι πρέπει να γνωρίζουν γιατροί και νοσηλευτές
🎤 Ομιλητής:
▪️ Λάζαρος Σακκάς
MD, ECFMG (USA), DM, PhD (UK), FRCP (UK)
Ομ. Καθηγητής Παθολογίας & Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόεδρος Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
👨⚕️ Συντονιστής:
▪️ Δρ. Κομνός Απόστολος
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
👉 Η διάλεξη πραγματοποιείται υβριδικά:
📍 Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
💻 Ή online μέσω Microsoft Teams
🔗 Συνδεθείτε εδώ: https://teams.microsoft.com/meet/357263737319790?p=rWprHRUT2OBWl7zqsj
Meeting ID: 357 263 737 319 790
Passcode: sT7AB2Ls