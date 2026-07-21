Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Σύντομες οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα-Ιδιαίτερη μέριμνα για βρέφη και παιδιά

Τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα, με προοδευτική αυξανόμενη ένταση και μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των λοιπών ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη. Θεωρούνται αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, λόγω καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, μιας οδυνηρής ανθρώπινης επιλογής στο όνομα του κέρδους.

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