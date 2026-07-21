Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Σύντομες οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα-Ιδιαίτερη μέριμνα για βρέφη και παιδιά

Τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα, με προοδευτική αυξανόμενη ένταση και μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των λοιπών ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη. Θεωρούνται αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, λόγω καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, μιας οδυνηρής ανθρώπινης επιλογής στο όνομα του κέρδους.
Μέτρα προστασίας:
- Διατηρήστε το σώμα σας δροσερό και καλά ενυδατωμένο
- Διατηρήστε το σπίτι σας δροσερό
- Μείνετε μακριά από τον ήλιο. Μην βγαίνετε έξω όταν έχει πολλή ζέστη.
- Να μένετε στη σκιά. Να θυμάστε ότι οι θερμοκρασίες που δίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι υπό σκιάν. Κάτω από τον καυτό ήλιο μπορεί να είναι και 10-15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες!
- Προστατεύστε βρέφη, νήπια και μικρά παιδιά. Απαιτείται αποφυγή του ήλιου τις ώρες 10 π.μ. – 4 μ.μ., προστατευτικός ρουχισμός (καπέλο, γυαλιά) και χρήση ανθεκτικού στο νερό αντηλιακού ευρέος φάσματος (SPF 50). Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται 15-30 λεπτά πριν την έξοδο στον ήλιο και να ανανεώνεται κάθε 1,5-2 ώρες (ή συχνότερα με κολύμπι/ιδρώτα), ακόμη και με συννεφιά. Τα βρέφη κάτω των 6 μηνών πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους. Ενυδάτωση με την χορήγηση νερού ή χυμών.
- Μην αφήνετε παιδιά ή/και ζώα σε παρκαρισμένα οχήματα
- Να μένετε στο πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού σας, ιδίως τη νύχτα
- Αν δεν είναι εφικτό να δροσίσετε επαρκώς το σπίτι σας, να παραμένετε επί 2-3 ώρες την ημέρα σε έναν άλλο δροσερό χώρο (π.χ. κλιματιζόμενοι χώροι των δήμων)
- Αποφύγετε τις κοπιώδεις δραστηριότητες. Αν πρέπει να κάνετε κάποια βαριά χειρωνακτική εργασία, προτιμότερο είναι να την κάνετε 4 με 7 το πρωί.
- Να ελέγχετε τακτικά τους ευάλωτους ανθρώπους του κοινωνικού περίγυρού σας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται όσοι είναι άνω των 65 ετών και όσοι πάσχουν από αναπηρία ή/και χρόνια νόσο της καρδιάς, των πνευμόνων ή των νεφρών, και ζουν μόνοι.