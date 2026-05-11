Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τον χανταϊό

Μετά τα πρόσφατα κρούσματα λοίμωξης από χανταϊό σε κρουαζιερόπλοια ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας σας ενημερώνει:

“Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, μέσω εισπνοής σωματιδίων από ούρα, περιττώματα ή φωλιές ποντικών και αρουραίων, με τα σωματικά υγρά των τρωκτικών ή μέσω δαγκώματος. Δεν μεταδίδεται εύκολα όπως η γρίπη ή ο COVID-19.

Τα περισσότερα στελέχη δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαίρεση αποτελεί το στέλεχος Andes, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση η μετάδοση θεωρείται περιορισμένη και απαιτεί στενή επαφή.

Η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει τις 45 έως 60 ημέρες. Τα συμπτώματα αρχικά παραπέμπουν σε αυτά της γρίπης: πυρετός, έντονη κόπωση, μυαλγίες, πονοκέφαλος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βήχας ή δύσπνοια. Σε σοβαρές νοσήσεις μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό σύνδρομο, με σοβαρή δύσπνοια και υγρό στους πνεύμονες ή αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, που επηρεάζει κυρίως τους νεφρούς.

Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή στοχευμένη θεραπεία. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική και η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη για την έκβαση της λοίμωξης.

Ο κίνδυνος για την Ευρώπη αξιολογείται ως χαμηλός από τις υγειονομικές αρχές. Άλλωστε, σχεδόν κάθε χρόνο εντοπίζονται κρούσματα χανταϊού σε ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στην Ελλάδα. Ωστόσο, οφείλονται σε διαφορετικά στελέχη από εκείνο που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο που είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή.”