ΙΣΛ: Ομιλίες από ειδικούς στο κτίριο Κατσίγρα για την παιδική παχυσαρκία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, στα πλαίσια των δράσεων «Ιπποκράτεια 2026», καλεί όλους τους γονείς, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να παρακολουθήσει τις ομιλίες των ειδικών επιστημόνων, αύριο Σάββατο 10:30 πμ. στο κτίριο Κατσίγρα (πλατεία Ταχυδρομείου).

Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, όσον αφορά τα περιστατικά παιδικής παχυσαρκίας.

Η παιδική παχυσαρκία είναι η υπερβολική συσσώρευση σωματικού λίπους σε παιδιά και εφήβους σε βαθμό που μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Συνήθως αξιολογείται με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) σε σχέση με την ηλικία και το φύλο.

Για την νόσο ενοχοποιούνται η κατανάλωση πολλών θερμίδων (γλυκά, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό), η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, ο πολύς χρόνος σε οθόνες, η έλλειψη ύπνου, οι κληρονομικοί και ορμονικοί παράγοντες και οι ψυχολογικοί παράγοντες (άγχος, συναισθηματική υπερφαγία)

Όσον αφορά τις επιπτώσεις η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για εμφάνιση Διαβήτη τύπου 2, υψηλή αρτηριακή πίεση αυξημένη χοληστερίνη, ορθοπεδικά προβλήματα, δυσκολίες στον ύπνο, χαμηλή αυτοεκτίμηση και κοινωνικό άγχος.

Στην μείωση της δυσάρεστης αυτής κατάστασης βοηθά η ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, τα λαχανικά και το σπιτικό φαγητό, ο περιορισμός ζαχαρούχων ροφημάτων και επεξεργασμένων τροφών, η καθημερινή άσκηση και παιχνίδι, το σταθερό πρόγραμμα ύπνου και η συμμετοχή όλης της οικογένειας σε υγιεινές συνήθειες.

Αν το παιδί, παρόλα αυτά, παίρνει συνεχώς βάρος, κουράζεται εύκολα ή υπάρχουν ανησυχίες για τη διατροφή και την ανάπτυξή του, είναι καλό να γίνει αξιολόγηση από ειδικούς.